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10 Ноября , 09:15

Глава Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет с Днём сотрудника органов внутренних дел

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

Глава Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет с Днём сотрудника органов внутренних дел
Глава Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет с Днём сотрудника органов внутренних дел

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Полиция – одна из основных структур, обеспечивающих безопасность и спокойствие в обществе. Во все времена защитники правопорядка проявляли лучшие профессиональные и личные качества – мужество, ответственность, бескомпромиссность в борьбе с нарушителями закона.

Сегодня перед органами внутренних дел стоит множество задач – это охрана прав и свобод граждан, обеспечение безопасности на дорогах, борьба с коррупцией, с проявлениями терроризма и экстремизма. В нашем городе немало достойных примеров героических поступков, совершённых полицейскими. Вы всегда там, где опасность и риск.

Спасибо вам за преданность своему делу, за самоотверженное исполнение профессионального и гражданского долга. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в службе. С праздником!

Рустем ГАЗИЗОВ, глава администрации ГО г.Стерлитамак РБ.

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