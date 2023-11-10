Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел России с профессиональным праздником

"Сердечно поздравляю вас с Днём сотрудника органов внутренних дел.

Сегодня мы чествуем настоящих профессионалов, людей, которые стоят на страже закона и порядка, защищают права наших граждан и стабильность в обществе, невзирая на опасность и риск приходят на помощь в самых сложных, нередко чрезвычайных ситуациях.

Мы гордимся лучшими сотрудниками МВД, которые всегда были на переднем крае борьбы с преступностью, произволом и своей решительностью, мужеством, компетентностью укрепляли авторитет органов внутренних дел, закладывали их легендарные традиции.

В этот праздник мы всегда с особой теплотой вспоминаем многие поколения солдат правопорядка, благодарим ветеранов за добросовестную, честную службу в мирное и военное время, за то, что воспитали достойную смену.

Уважаемые товарищи!

Сегодня – с появлением новых угроз национальной безопасности, в динамично меняющемся мире – серьёзно возрастают требования ко всему личному составу МВД. Это означает, что каждый сотрудник должен усилить работу на вверенном участке, максимально полно использовать имеющийся оперативный, процессуальный, технический потенциал для чёткого и своевременного решения поставленных задач.

Подчеркну, приоритеты вашей деятельности были и остаются неизменными. Это прежде всего защита прав и законных интересов наших граждан, это надёжное обеспечение общественной безопасности и беспощадная борьба с преступностью.

Особенно важна ваша эффективная работа в новых субъектах Федерации: в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Помощь сотрудников МВД людям, участие в решении их юридических, социальных и иных проблем здесь бывают просто незаменимыми.

Наши граждане видят в вас свою защиту и опору. И ваш долг – сделать всё необходимое, чтобы укрепить веру людей в силу закона и государства, в торжество справедливости, тем самым внести значимый, весомый вклад в налаживание нормальной жизни на освобождённых землях.

Более активно, решительно нужно работать и по другим ключевым направлениям: пресекать провокации экстремистов, подрывающих межнациональный мир и межконфессиональное согласие, жёстко бороться с нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков, повышать уровень безопасности на дорогах и выявлять экономические преступления.

Хочу подчеркнуть: государство, общество высоко ценят вашу нелёгкую, часто связанную с риском службу. Мы будем и впредь принимать меры для технического и кадрового укрепления органов внутренних дел, повышать уровень социальных гарантий сотрудников и членов их семей.

Хочу сегодня поблагодарить руководство и личный состав Министерства внутренних дел, гражданский персонал ведомства за чёткую и грамотную работу, за мужество и героизм, проявленные сотрудниками МВД при проведении специальной военной операции.

Уверен, что вы и впредь будете профессионально и ответственно решать все поставленные задачи, честно и преданно служить Отечеству, укреплять авторитет службы.

Ещё раз поздравляю ветеранов и всех сотрудников органов внутренних дел с праздником.

Желаю вам и вашим близким здоровья и успехов!"

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72712

Фото:стоп-кадр видео kremlin.ru.