Сотрудники отдела полиции по вопросам миграции Стерлитамака ответили на актуальные вопросы "СР"

Чтобы зло трепетало, а добро побеждало

Сотрудники правоохранительных органов – это не только следователи, оперативники, участковые уполномоченные или инспекторы дорожного движения. В канун Дня сотрудника органов внутренних дел мы встретились с представителями одной из самых, казалось бы, «тихих» структур правоохранительной системы. Гостями нашей редакции стали начальник отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г.Стерлитамаку подполковник полиции Евгений Сергеевич Егоров и специалист-эксперт этого отдела, референт государственной гражданской службы 1 класса Екатерина Александровна Калинкина. Они не расследуют тяжкие преступления, не задерживают преступников. Их служба лишена «романтики» перестрелок и погонь. Но при этом их работа не менее важна и востребована.



– Начнём, пожалуй, с основ. В чём особенность работы вашего отдела?



Е.А. Калинкина:

– Отдел по вопросам миграции занимается оказанием государственных услуг. Это оформление паспорта гражданина РФ, оформление заграничного паспорта, осуществление миграционного учёта иностранных граждан, доб­ровольная дактилоскопическая регистрация, регистрационный учёт граждан РФ и предоставление адресно-справочной информации.

Так же рассматриваются вопросы, связанные с гражданством Российской Федерации.

Особенность нашей работы, пожалуй, в том, что к каждому человеку нужен индивидуальный подход. Чаще всего обращаются с вопросами получения регистрации, госуслуг. Спрашивают, как снять с учёта граждан, которые находятся за пределами РФ. Или просят выписать человека. Допустим, муж уехал в неизвестном направлении. В таких случаях человека

выписать можно только на основании решения суда, либо если этот гражданин сам придёт и напишет заявление. Третий вариант – самый печальный – связан со смертью гражданина.

Пользуясь случаем, хочу сказать, что теперь есть возможность получения онлайн-услуг. Можно из дома через портал Госуслуг подать заявление на регистрацию: либо по месту жительства новорождённых детей, либо по месту пребывания. И так же сняться с учёта. Входишь в свой личный кабинет, выбираешь услугу, которая необходима. Например, регистрация в электронном виде по месту пребывания, либо оказание услуги по месту жительства детям, не достигшим 14-летнего возраста. Так же снятие с учёта по месту пребывания. Единственное требование – собственники должны быть зарегистрированы на портале Госуслуг и их личность должна быть подтверждена. Услуга оказывается в течение шести рабочих дней.



– А случаи криминального характера в вашей работе имеют место?



Е.С. Егоров:

– К криминальным относятся эпизоды, связанные с фиктивной постановкой на регистрационный учёт. Речь о так называемых «резиновых квартирах», когда собственник жилья фиктивно регистрирует у себя граждан, по факту не предоставляя жилья. Это состав уголовно-наказуемого деяния, предусмот­ренного статьёй 322 УК РФ. Но такие факты больше связаны с иностранными гражданами. Выявлено более 30 таких фактов.

– С какими самыми «растянутыми» квартирами приходилось иметь дело?

– По-разному. Доходило, что в одной квартире фиктивно могли быть прописаны до двенадцати человек. В основном это мигранты из Средней Азии. Основная цель

их прибытия сюда – трудоустройство.

– Есть среди ваших подопечных граждане с Украины?

– После начала спецоперации на территории нашего города был развёрнут пункт временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины. В самые пиковые перио­ды там размещалось до 90 человек. Сейчас осталось менее шестидесяти. В основном это женщины и дети. Многие вернулись на родину. Все они получили российское гражданство, все взрослые работают, дети учатся. Так что проблем с этой категорией граждан у нас нет.

– Что бы вы хотели пожелать коллегам?

– Лёгкой и безопасной службы. Служить так, чтобы зло трепетало, а добро побеждало. Ну, и конечно, крепкого здоровья, благополучия, личного счастья и профессионального роста.

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