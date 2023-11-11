Стерлитамакские студентки победили во Всероссийском конкурсе!

Профессиональное завтра начинается сегодня» – Всероссийский сетевой конкурс студенческих проектов, который способствует решению важной и непростой задачи – обеспечения права студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на труд. Начиная с 2018 года, он проходил в российских городах: Ростове-на-Дону, Москве, Ялте, Тюмени, Ставрополе.

Команда студенток (Ирина Адамчевская, Наталья Персиянова, Алсу Габдрахманова) СФ Уфимского университета науки и технологий (факультет педагогики и психологии) заняла III место в конкурсе, который проходил в этом году в Ставрополе.



Рассказывает руководитель команды Софья Ганизяновна Усманова:

– «Профессиональное завтра начинается сегодня» – это площадка творческих и научных проектов. Их реализация поможет получить образование, а затем и работу молодым людям с ОВЗ. Известно, что такие специалисты могут добиться значительных успехов в науке и производстве.

– Софья Ганизяновна, сколько было желающих принять участие в конкурсе в этом году?

– Подали 800 заявок.

– Как проходил конкурс?

– В этом году он проходил в два этапа. Заочный предполагал приём заявок и конкурсных работ. В результате наша команда вышла в финал. И мы поехали на очный этап, где защита проходила по семи номинациям.

Мы, в числе 30 команд, защищались в номинации «Профессионально ориентированный проект». И победили в ней. В итоге заняли почётное III место.

В вузе для победительниц устроили настоя-

щий праздник.

Концертную программу начала самая юная участница, ученица школы № 25 Ангелина Усова. Девочка замечательно спела весёлую песенку и заслужила громкие аплодисменты.

Затем был исполнен танец с использованием жестового языка. Поставила его Полина Андрее-

ва, которая отлично им владеет.

После концерта состоялся час открытого микрофона. Участницам конкурса задавали вопросы родители, преподаватели вуза, школьные педагоги, студенты:

– Какое для вас профессиональное завтра?

– На наш взгляд, профессиональное завтра начинается в стенах вуза.

– Вы боялись сложностей?

– Сложностей не нужно бояться. Их необходимо преодолевать.

– Вы будете продолжать работу?

– Да. И не только на нашем факультете.

– В чём заключается практическая направленность вашего проекта?

– Конкретно мы работали с детьми младшего школьного возраста (с нарушениями памяти и интеллекта) в центре дистанционного обучения.

– Хочу вам пожелать больших побед и высоких наград. Вы этого достойны.

В заключение руководитель команды победителей и организатор праздничного мероприятия Софья Ганизяновна Усманова спела трогательную песню, где были такие слова: «А сердце стремится мир безответно любить. Мы просто иные. Мы живём на другой глубине».