Радий Хабиров учредил гранты за лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию
Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ об учреждении с 2024 года грантов за лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию в общеобразовательных организациях республики
Радий Хабиров учредил гранты за лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию
В соответствии с документом, по итогам каждого учебного года будут выделять 10 грантов по 500 тысяч рублей. Их обладателей определят в результате конкурсного отбора, который организует Министерство образования и науки региона.
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