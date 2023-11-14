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14 Ноября , 10:55

Радий Хабиров учредил гранты за лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ об учреждении с 2024 года грантов за лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию в общеобразовательных организациях республики

Радий Хабиров учредил гранты за лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию
Радий Хабиров учредил гранты за лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию

В соответствии с документом, по итогам каждого учебного года будут выделять 10 грантов по 500 тысяч рублей. Их обладателей определят в результате конкурсного отбора, который организует Министерство образования и науки региона.

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