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16 Ноября , 17:19

Призы - подписчикам «СР» на 2024 год

Для вас - мясорубка, утюги, блендер, вафельницы, увлажнитель воздуха, электрическая йогуртница, миксер, кофеварка, чайники. А так же 10 килограммов стирального порошка и сувениры от АО «БСК», путешествие по Башкирии от турагентства «Башгид». А ещё - ноутбук, морозильная  камера, телевизор, мотоблок, триммер.

Призы - подписчикам «СР» на 2024 год
Призы - подписчикам «СР» на 2024 год

Редакция газеты «Стерлитамакский рабочий» проводит розыгрыш призов среди своих подписчиков на первое полугодие 2024 года. Своих будущих хозяев ждут: электрическая мясорубка, утюги, блендер, вафельницы, увлажнитель воздуха, электрическая йогуртница, миксер, кофеварка, чайники.

Кроме традиционных призов в прошлом полугодии мы разыгрывали подарки от наших партнёров: «КамАЗ» асфальта от РСУ ДОР и путешествие по Башкирии от турагентства «Башгид». В этом полугодии призов будет больше. Нас и наших подписчиков поддержит АО «БСК», предоставив 10 килограммов стирального порошка и сувениры предприятия. Будут подарки от  ООО «БашХимТранс» и  ФКП «Авангард» (какие именно, пока неизвестно, но понятно, что такие крупные предприятия могут только порадовать подписчиков).

Наши традиционные партнёры тоже предоставят свои призы. Турагенство «Башгид» порадует наших читателей-призёров увлекательной поездкой по республике и набором путешественника.

При подписке на первое полугодие 2024 года (или на весь год) на 2 издания (газеты «Стерлитамакский рабочий» и «Ашкадар»), проводится розыгрыш ноутбука, морозильной камеры, телевизора, мотоблока, триммера.

Розыгрыш призов пройдёт в прямом эфире телепередачи «Салям» канала БСТ. Для этого до 15 января 2024 года нужно отправить копии двух квитанций по адресу: 450079, г.Уфа, улица 50-летия Октября, 13 с пометкой «Подпишись и выиграй».

Оформить подписку можно в редакции -  ул. Комсомольская, 82, первый этаж четырёхэтажного здания (Дом печати). Тел. 25-71-80.

Также подписка ведётся в ООО «Стерлитамак-печать» (тел. 25-32-50) и во всех почтовых отделениях (23-33-87).

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Призы - подписчикам «СР» на 2024 год
Призы - подписчикам «СР» на 2024 год
Призы - подписчикам «СР» на 2024 год
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