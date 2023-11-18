Педагог и солдат. Доброволец батальона имени Салавата Юлаева из Стерлитамакского района ответил на вопросы журналиста

В годы Великой Отечественной войны тысячи педагогов ушли на фронт. И сегодня, когда Родина призвала на помощь своих сыновей, многие из них плечом к плечу со своими бывшими учениками отправились в зону СВО.



Один из них – Равиль Ильгамович (имя изменено). Ещё год назад он работал директором школы в Стерлитамакском районе. Сегодня он доброволец батальона имени Салавата Юлаева. Уже год, как достойно выполняет свой воинский долг. И уже во второй раз приехал в отпуск. Мы встретились с ним, чтобы откровенно поговорить с педагогом-солдатом о профессии учителя, патриотическом воспитании, войне.

Несиюминутный выбор



Равилю Ильгамовичу был год, когда родители перебрались в Стерлитамакский район. «Здесь прошло моё детство, да и вся сознательная жизнь. Здесь я начал работать, здесь создал семью», – говорит он.

После школы окончил Стерлитамакский педагогический институт, некоторое время служил в МВД, преподавал в Стерлитамакском межотраслевом колледже, отделе образования, после чего ему предложили возглавить одну из крупнейших школ в районе.

Казалось бы, руководящая должность в сфере образования, хорошая работа, что ещё надо! Но однажды он, как настоящий мужчина, принял для себя непростое решение. На вопрос, что побудило его стать участником спецоперации, Равиль Ильгамович ответил не сразу.



– Это неспонтанное решение, за ним стояли долгие размышления, переживания. С подписанием контракта ты берёшь на себя ответственность за все последствия такого шага. Почему мы здесь? Мы с ребятами тоже задавались этим вопросом. Кто-то был плотником, инженером, учителем, а кто-то − и кадровым офицером… И у каждого была своя причина для такого решения. Но главное, что нас объединяет, − это любовь к Родине, желание помочь соотечественникам, постоянно подвергавшимся преследованиям только за то, что они хотели говорить на родном языке, сохранить свою культуру, традиции, историю! Да, я учитель, и моё призвание − давать знания молодому поколению. Да, сегодня в школах огромный дефицит мужчин-учителей. Но я понял, что сегодня моё место там.



Плечом к плечу



Равиль Ильгамович по специальности физик-математик. Но в школе и колледже по совместительству преподавал ещё и военную подготовку. На уроках он много говорил о патриотизме, священном долге перед Родиной. И вот в один прекрасный день понял, что как учитель должен крепить свои слова делом. Это нелёгкий, но самый убедительный пример.



– С началом мобилизации многие мои студенты вступили в ряды защитников Отечества. А некоторые ушли на фронт ещё до начала мобилизации. Я решил, что должен быть с теми, кого учил любить и защищать Родину, –

продолжает он.

Но принять такое решение − это полдела. Надо объяснить эту необходимость родителям, жене, детям. В этом смысле Равилю Ильгамовичу, если так можно выразиться, «повезло»: в их семье слово мужчины – закон. Родители же, узнав, что их сын собирается на спецоперацию, поддержали его решение.



На войне у каждого подразделения своя задача. Конечно, мы не касались военных тайн. В основном речь шла о морально-психологическом настрое бойцов, фронтовом быте, связи с домом.

– Родина – понятие широкое. Порой, картина, в секунду промелькнувшая перед глазами, отпечатывается в сознании на всю жизнь. Однажды, проезжая одну деревеньку, я увидел мальчика лет десяти. Завывала пронизывающая до костей зимняя вьюга, а мальчик в военной форме стоял у ворот с деревянным ружьём в руках.

Для малыша это его боевой пост. Его Родина. Как рассказали потом ребята, он каждый день после школы встаёт на свой пост. Это подтвердили и те, кто был здесь до нас. Представляете, вместо того, чтобы играть, малыш выходит «охранять» свой дом с «оружием» в руках. И вопрос «Зачем я здесь?» отпал сам собой. Достаточно взглянуть на этого мальчика, чтобы понять, что натерпелись местные жители от нацистов.



На мирном и ратном поприще



Педагог, где бы он ни был, везде останется педагогом. Его всегда тянет к детям. Даже в зоне спецоперации он может заглянуть в школу, чтобы поговорить и помочь.

– Оказывается, к войне можно привыкнуть. Казалось бы, идёт мирная жизнь: работает школа, дети идут на уроки. Люди строят какие-то планы. И всё это в один миг может оборвать снаряд или шальная пуля, прилетевшие с вражеской стороны. И это продолжается не один день, не неделю или месяц… Это продолжается девять лет (впрочем, уже больше). И превращается в будни…



Здесь меняются приоритеты. Многие вещи, казавшиеся важными в мирной жизни, становятся мелочными. Гораздо важнее другое. Если раньше на уроках ты задумывался только о детях, за которых отвечаешь, то здесь, ценой своей жизни, ты отвечаешь за товарищей.

А ещё служба в башкирских батальонах –это престижно и надёжно. Мы постоянно ощущаем связь с нашей республикой. Бойцы высоко ценят гуманитарные грузы, которые поступают с родины. Наш батальон многонациональный. Здесь плечом к плечу воюют люди разных возрастов, профессий и национальностей. Здесь один за всех, и все за одного. Только так можно победить врага!

...На днях педагог-солдат вновь отправился в зону специальной военной операции. Мы желаем ему вернуться с победой и продолжить работу на благородном мирном поприще, даря знания.

Получить подробную информацию о поступлении на военную службу по контракту можно по телефонам:

8 (917) 462 89-17;

8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).



Рамиль МАНСУРОВ

(перевод с башкирского)

Фото: ИА "Башинформ".