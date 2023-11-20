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20 Ноября , 21:19

«Стерлитамакский рабочий» и «Добрая подписка» для ветеранов

Все сотрудники редакции поддержали благотворительную акцию

«Стерлитамакский рабочий» и «Добрая подписка» для ветеранов
«Стерлитамакский рабочий» и «Добрая подписка» для ветеранов

Акцию «Добрая подписка», объявленную  руководителем Агентства по печати и СМИ Республики Башкортостан Максимом  Ульчевым, поддержали все сотрудники редакции газеты «Стерлитамакский рабочий». Главный редактор Алексей Матвеев выписал для городского Совета ветеранов 10 полугодовых комплектов газеты, его заместитель Виктория Овчинникова и ответственный секретарь Константин Ермолин – по пять комплектов. Акцию поддержали журналисты Марина Воронова, Евгения Дьяконова, Фаяз Юмагузин, Екатерина Яковлева. Словом, откликнулись все творческие  и технические работники.

Ация продолжается. Скоро мы расскажем о «Доброй подписке» для участников СВО и их семей.

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«Стерлитамакский рабочий» и «Добрая подписка» для ветеранов
«Стерлитамакский рабочий» и «Добрая подписка» для ветеранов
«Стерлитамакский рабочий» и «Добрая подписка» для ветеранов
«Стерлитамакский рабочий» и «Добрая подписка» для ветеранов
«Стерлитамакский рабочий» и «Добрая подписка» для ветеранов
«Стерлитамакский рабочий» и «Добрая подписка» для ветеранов
«Стерлитамакский рабочий» и «Добрая подписка» для ветеранов
«Стерлитамакский рабочий» и «Добрая подписка» для ветеранов
«Стерлитамакский рабочий» и «Добрая подписка» для ветеранов
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