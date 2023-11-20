В русском драматическом театре Стерлитамака не только ставят спектакли, но и знакомят зрителей с творчеством молодых авторов

Проект «Читаем новую драму»

В русском театре не только ставят спектакли, но и в рамках проекта «Читаем новую драму» знакомят зрителей с творчеством молодых авторов.

Однако чтением дело не ограничивается. Желающие могут высказаться по поводу самого произведения, героев, идеи, актуальности, сюжетных ходов.

На днях в театре состоялось чтение пьесы (модератор − актриса Анжелика Гришкина) «Грустная такса для мамы» Натальи Салтановой, основанной на реальных событиях и посвящённой актуальной теме – буллингу. Жили-были мама (Елена Владимировна – 43 года), дочка (Полина – 13 лет) и семидесятилетняя бабуля (автор не наградил старушку именем). Муж и отец – красавец и балагур Сергей − в рамки этой семьи не вписался, но принимал деятельное участие в судьбе своего чада.



Школьная жизнь Полины складывалась драматически. Её почему-то невзлюбили одноклассницы и, приписав девочке неблаговидный поступок, начали травить бедняжку при помощи старых приёмов и новейших технических средств. Педагоги, конечно, были на стороне сплочённого классного коллектива. Что оставалось Полине? Она впала в депрессию. Мама напугалась, пришла в воинственное настроение. И… Много чего мама с папой наделали, защищая свою дочь от циничных тинейджеров.

Какой был найден выход из почти безвыходной ситуации? Смена школы!



Умышленно или нет, но драматург «играет» в злого и доброго следователя, извиняюсь, – в хорошую и плохую школу.

В новом учебном заведении с художественным уклоном Полина, так сказать, расцвела. Там оценили способности девочки.

По заданию педагога Полина лепит грустную таксу. Она объясняет:

– Такса – это не только смешная собака, полено такое на кривых лапках, но «такса» –

точная норма оплаты чего-нибудь. Такса по тарифу. Такса по грусти. Свою норму оплатил – и гуляй.

На этом можно было точку поставить.

Обсуждение пьесы получилось бурным. Среди присутствующих нашлись люди, которые или сами, или их дети, пережили буллинг. Причины видели в том, что ребята – наше зеркало. А нам всем не хватает сочувствия к ближнему своему, терпения, культуры общения. Многие папы и мамы не считают зазорным обсудить при детях соседей, коллег, но что хуже всего − учителей собственных детей.



Актриса Елизавета Тодорова читала за автора так, что его позиция не высказывалась прямо в лоб. Слушателям требовалось проявить максимум внимания, чтобы понять, кто виноват и почему в наше время буллинг расцвёл пышным цветом.

Кому как, а мне очень не нравились мама с дочкой. Их отношение к бабушке (актриса Юлия Шабаева), одноклассницам.

Не сложились у Полины и отношения с приятелем Эдиком. Мама говорит: «Эдик поддерживал Полину, много с ней разговаривал. В самом начале декабря у нас уже перестали быть психозы. А тут прихожу домой – она вся в слезах».



Не выдержал характера и запросов Полины даже терпеливый и воспитанный Эдик. Он написал ей: «Разбирайся со своими тараканами, не вешай свои проблемы на меня!»

А какие у Полины проблемы? Она всего лишь, сидя дома, сопереживала матери, которая боролась с педагогами. Мама по совету лечащего дочку врача решила закончить войну.

И папа Серёжа, похоже, не случайно ушёл от жены с дочкой. Полина о папе: «Папа умеет мною только гордиться и хвастаться… Мам, думаю, что он до сих пор остался подростком. С эмпатией у него плоховато».



Между тем, этот «подросток» бросал всё и приезжал унимать Полину. Ему звонила бабушка, потому что она физически не справлялась с внучкой. Бабуля старенькая, невысокого роста, метр пятьдесят. А Полина, в 13 лет, – метр семьдесят пять, мечется, всё рушит и крушит.

Но восклицательный знак в войне с педагогами мама всё-таки поставила: «Вместо прокуратуры я написала пост в соцсети, где рассказала и про докладную, и про отношение педагогов, не скрывая имён, всё как есть. Такое цунами поднялось! Мне сразу позвонили из городского управления образования».



Когда дело касалось дочки, мама обвиняла учителей в том, что они понятия не имеют о презумпции невиновности. Ей бы тоже не мешало вспомнить о ней.

Увы, многие сейчас живут по правилу: когда дело касается меня любимого – это одно, а когда других, разных там – совсем иное.

Полина сотворила из глины грустную таксу. Но даже для грустного пёсика у неё не нашлось добрых слов: «Это не только смешная собака, полено такое на кривых лапках…»

Можно догадаться, почему автор заставил свою героиню вылепить грустную таксу. У Полины и в новой школе начнутся проблемы.

Фото Эльвиры Губайдуллиной.