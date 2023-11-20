В Стерлитамаке открылась персональная выставка Наиля Вагапова

«Наиль Вагапов – друг нашего музея, – рассказывает научный сотрудник Наталья Насырова. – Мы с ним давно и продуктивно сотрудничаем. В прошлом именно он оформлял некоторые залы. В частности, в восьмидесятые годы весь второй этаж был делом его рук. В его творческом багаже сотни городских респуб­ликанских, зональных выставок».

Работы Н.Вагапова можно увидеть в Стерлитамакской картинной галерее, в музее им. Нестерова, а также в музеях Екатеринбурга, Ирбита, Вильнюса, Сан-Франциско, Парижа, Пизы… В нашем музее он выставляется практически каждый год. В этот раз были представлены около сорока работ на тему «Время и люди».



Как отзываются о нём критики, в основе творчества художника – абстрактные темы, касающиеся экологии души и окружающего мира. В глаза бросилось, что за редким исключением они – без подписи. Художник не навязывает зрителю своё творческое эго, давая каждому по-своему осмыслить увиденное.



Наиль Вагапов с детства увлекался рисованием. Ходил в изостудию художественной школы Стерлитамака. Одна из его портретных работ посвящена его учителю, известному художнику Алимету Сафаралие­ву. Выпускник факультета промышленного дизайна Свердловского архитектурного института более десяти лет работал художником-оформителем на комбинате «Сода», затем преподавал в детской художественной школе. Ныне он свободный художник, автор более 1000 работ.



Наиль Вагапов объехал всю Россию, а в советское время и Союз. И отовсюду, под впечатлением этих поездок, он возвращался полон новых творческих замыслов. Так, из поездки в город Северобайкальск (Бурятия) привёз серию работ «Сурхарбан» (Сабантуй), некоторые из них украсили его персональную выставку в Париже. Открылась она недалеко от Эйфелевой башни в Российском центре науки и культуры и продолжилась уже на Монмартре. Откуда перекочевала в Амстердам. Тёплый приём ему был оказан в своё время и в Соединённых Штатах. И всюду работы художника получали весьма лестные оценки искусствоведов и критиков. Всюду этим выставкам сопутствовал успех.



Нет сомнений, что и нынешняя выставка в историко-краеведческом музее получит достойную оценку любителей живописи нашего города.

Фото автора.