На МНБ-2023 представили модель российской методики оценки эффективности кампусов

Сергей Гладких, руководитель строительства межвузовского кампуса в Уфе, открыл дискуссию и обратил внимание на то, что федеральная программа создания межвузовских кампусов направлена на создание объектов, которые будут определять направление развития науки на протяжении многих лет. Он также добавил: «Наш форум - это попытка заглянуть в будущее. Сегодня мы обсуждаем не только «Послезавтра», но и те отдаленные перспективы, которые ждут нас».

Заместитель министра образования и науки Башкортостана, Руслан Ханнанов, рассказал участникам подробности проекта Межвузовского студенческого кампуса Уфы. Главной идеей этого проекта является создание инновационной образовательной среды, которая станет основой для объединения школы, высшей школы и науки, подчеркнул спикер.