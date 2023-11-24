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24 Ноября , 16:57

На МНБ-2023 представили модель российской методики оценки эффективности кампусов

В рамках Международной недели бизнеса состоялась сессия под названием «Кампус: новая философия инфраструктуры науки и бизнеса», где были представлены новые подходы к повышению эффективности университетских кампусов в России. 

 Сергей Гладких, руководитель строительства межвузовского кампуса в Уфе, открыл дискуссию и обратил внимание на то, что федеральная программа создания межвузовских кампусов направлена на создание объектов, которые будут определять направление развития науки на протяжении многих лет. Он также добавил: «Наш форум - это попытка заглянуть в будущее. Сегодня мы обсуждаем не только «Послезавтра», но и те отдаленные перспективы, которые ждут нас».
Заместитель министра образования и науки Башкортостана, Руслан Ханнанов, рассказал участникам подробности проекта Межвузовского студенческого кампуса Уфы. Главной идеей этого проекта является создание инновационной образовательной среды, которая станет основой для объединения школы, высшей школы и науки, подчеркнул спикер.
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"Стерлитамакский рабочий"

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