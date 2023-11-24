Награды для мам

Мария Алексеевна Матвеева - мама шестерых детей, которые растут достойными гражданами своей страны - занимаются спортом, хорошо учатся, активно участвуют в общественной жизни города.

В семье Регины Минизарифовны Шарифуллиной подрастают пятеро детей, которые воспитываются родителями в духе уважения к людям и любви к родине.

⁃Мы поздравляем вас с заслуженными наградами и желаем вам здоровья и семейного благополучия, а вашим детям - новых успехов в учебе, спорте, общественной деятельности, - обратился к многодетным мамам заместитель главы администрации городского округа Павел Шорохов, вручивший им медали «Материнская слава». - И пусть ваши дети радуют вас почаще!

Фото Тамары Андреевой.