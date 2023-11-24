-7 °С
Снег
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Актуально
24 Ноября , 17:59

Награды для мам

В канун Дня матери в соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан Радия Хабарова в администрации городского округа были вручены медали «Материнская слава» двум многодетным жительницам Стерлитамака.

Награды для мам
Награды для мам
Мария Алексеевна Матвеева - мама шестерых детей, которые растут достойными гражданами своей страны - занимаются спортом, хорошо учатся, активно участвуют в общественной жизни города.
 
В семье Регины Минизарифовны Шарифуллиной подрастают пятеро детей, которые воспитываются родителями в духе уважения к людям и любви к родине.
⁃Мы поздравляем вас с заслуженными наградами и желаем вам здоровья и семейного благополучия, а вашим детям - новых успехов в учебе, спорте, общественной деятельности, - обратился к многодетным мамам заместитель главы администрации городского округа Павел Шорохов, вручивший им медали «Материнская слава». - И пусть ваши дети радуют вас почаще!
 
Фото Тамары Андреевой.
Награды для мам
Награды для мам
Награды для мам
Награды для мам
Награды для мам
Автор:Марина Воронова
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru