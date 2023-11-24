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24 Ноября , 17:20

В рамках Международной недели бизнеса анонсировали новую систему согласования градостроительной планировочной документации

На XVI Международной неделе бизнеса (МНБ) в рамках сессии «Цифровое будущее строительства» была представлена новая подсистема согласования документации по планировке территории (ДПТ), основанная на государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Республики Башкортостан (ГИСОГД РБ). 

Эта подсистема разрабатывается Министерством строительства и архитектуры РБ совместно с Государственным бюджетным учреждением «Республиканский градостроительный центр».
- Разработка новой подсистемы на базе ГИСОГД РБ является важной составляющей цифровизации градостроительной деятельности республики. Основной целью является сокращение времени прохождения инвестиционных проектов, которые проходят множество этапов - от получения разрешительной документации до ввода в эксплуатацию, как минимум, на 30% - отметил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры РБ Владислав Сидоркин.
В настоящее время в Республике Башкортостан сроки согласования документации по планировке территории варьируются от 7 до 12 месяцев. Подсистема ДПТ включена в состав ГИСОГД РБ и обеспечивает цифровизацию всего процесса согласования и утверждения документации.
Основными преимуществами новой подсистемы являются единые для всей республики правила формирования и согласования документации по планировке территории. Это осуществляется в рамках муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории».
С использованием новой подсистемы ГИСОГД РБ предполагается сократить сроки прохождения ДПТ для всех участников процесса в 2-3 раза. Для этого проектным организациям предоставляются развитые портальные сервисы для формирования пояснительных записок, таблиц и цифровых карт, а остальным участникам процесса обеспечивается доступ к ДПТ через личные кабинеты в системе ГИСОГД РБ.

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"Стерлитамакский рабочий"

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