В рамках Международной недели бизнеса анонсировали новую систему согласования градостроительной планировочной документации

Эта подсистема разрабатывается Министерством строительства и архитектуры РБ совместно с Государственным бюджетным учреждением «Республиканский градостроительный центр».

- Разработка новой подсистемы на базе ГИСОГД РБ является важной составляющей цифровизации градостроительной деятельности республики. Основной целью является сокращение времени прохождения инвестиционных проектов, которые проходят множество этапов - от получения разрешительной документации до ввода в эксплуатацию, как минимум, на 30% - отметил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры РБ Владислав Сидоркин.

В настоящее время в Республике Башкортостан сроки согласования документации по планировке территории варьируются от 7 до 12 месяцев. Подсистема ДПТ включена в состав ГИСОГД РБ и обеспечивает цифровизацию всего процесса согласования и утверждения документации.

Основными преимуществами новой подсистемы являются единые для всей республики правила формирования и согласования документации по планировке территории. Это осуществляется в рамках муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории».

С использованием новой подсистемы ГИСОГД РБ предполагается сократить сроки прохождения ДПТ для всех участников процесса в 2-3 раза. Для этого проектным организациям предоставляются развитые портальные сервисы для формирования пояснительных записок, таблиц и цифровых карт, а остальным участникам процесса обеспечивается доступ к ДПТ через личные кабинеты в системе ГИСОГД РБ.