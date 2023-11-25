Бум мультимодальности: в Башкортостане может появиться комплексный транспортно-логистический центр

Речь идет о создании мультимодального транспортно-логистического центра - проекта «Сухой порт» (контейнерный терминал) и ТЛЦ (со складскими мощностями). Такой центр востребован, так как в республике действуют ОЭЗ «Алга», есть 5 территорий опережающего развития, 12 индустриальных парков и 18 технопарков.

- Сегодня в правительстве готовится законопроект по международным территориям опережающего развития, которые могут иметь международно-трансграничную инфраструктуру. В России будет создано более 19 опорных ТЛЦ мощностью 52 миллиона контейнеров. Как Башкортостан видит развитие своего транспортного логистического потенциала? - с таким вопросом обратилась к участникам модератор секции, руководитель Центра отраслевой экономики НИФИ Минфина России Инна Рыкова.

- Башкортостан через водные, железнодорожные, трубопроводные, автомобильные магистрали связывает европейскую часть РФ с Уралом, Сибирью, странами Средней Азии и Китая. Это транзитная территория с развитой транспортной инфраструктурой, через которую проходит Транссибирская магистраль, - рассказал начальник отдела железнодорожного, внутреннего водного и воздушного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Олег Гилев.

- На нашей территории расположено более 3 тысяч километров железных дорог, более 80 станций, в том числе порядка 35 из них готовы работать в грузовом режиме. Существующий транспортный потенциал в полной мере обеспечивает возможность создания ТЛЦ любого уровня. Я подчеркну, даже в одной Уфе можно организовать четыре PL-провайдера. Можно создать ТЛЦ, где сразу будут представлены четыре вида транспорта. Развитие системы ТЛЦ даст нам сокращение вынужденных простоев автомобильного транспорта, пустого перепробега вагонов и обеспечит большую часть перевозки груза через железную дорогу, а не посредством фур. Это еще и уменьшит выбросы в атмосферу, - объяснил преимущества транспортно-логистического центра Олег Гилев.

О целесообразности и необходимости создания ТЛЦ в Башкортостане, исходя из существующих и прогнозных товарно-транспортных потоков, рассказали транспортные операторы региона. По словам директора филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге Николая Дученко, рынок контейнерных перевозок в РФ за последние годы вырос в 2,3 раза, отсюда явно прослеживается и необходимость развития инфраструктуры.

- Если рассматривать потенциал Башкортостана, то он нисколько не выбивается из общей российской тенденции, также идет бурное развитие контейнерных перевозок. Наша компания работает как на своем контейнерном терминале, который находится на станции Черниковка, так на терминалах ОАО «РЖД» на станциях Стерлитамака и Туймазов, а также на подъездных путях, которые открыты для работы с контейнерами промышленных предприятий. За 9 месяцев 2023 года объем контейнеропотоков по отправлению вырос на 23% к прошлому году. По контейнерному терминалу в Черниковке мы прогнозируем рост на 53% к 2029 году. Соответственно, четко прослеживается необходимость развития инфраструктуры для переработки контейнеров, - подчеркнул Николай Дученко.

Опытом строительства транспортно-логистического центра в регионе поделился генеральный директор ТЛЦ «Чайковский» (Пермский край) Андрей Драчёв.

- Формирование узловых, грузовых, мультимодальных транспортно-логистических центров помогает не только соединить транспортными артериями регионы нашей страны. Это хороший выход для экспортно-импортного направления. Для малого и среднего бизнеса это возможность уехать небольшими объемами, в рамках одного контейнера, с таких транспортно-логистических центров, что большой плюс для развития малых предприятий. При строительстве надо учесть такие факторы, как оценка грузовой базы, основные пути перемещения и конечные потребители, возможные объемы экспорта и импорта, - отметил Андрей Драчёв.

Участники обсудили влияние транспортно-логистического центра на развитие региона и на его инфраструктуру, использование инновационных технологий в процессе функционирования ТЛЦ, международное сотрудничество и обмен опытом в сфере логистики и транспорта, экономическую эффективность проекта и возможные риски и проблемы, связанные с реализацией проекта.

Фото с секции можно посмотреть на сайте Международной недели бизнеса по ссылке https://ibw-bashkortostan.com/photo/224/

Справочно:

Международная неделя бизнеса – это ежегодное экономическое событие, которое объединяет представителей власти, бизнес-сообществ и экспертов из разных сфер. В рамках заседания программной конференции XVI Международной недели бизнеса (МНБ) было принято решение продлить работу форума спецднями до 1 декабря. Таким образом, МНБ-2023 будет проходить в период с 22 ноября по 1 декабря на площадке Конгресс-холла «Торатау» в столице Республики Башкортостан Уфе.

В этом году для участия в Международной неделе бизнеса-2023 зарегистрировались порядка 4000 человек. Участие в форуме приняли представители всех российских регионов, а также делегации 21 страны: Беларуси, Ирана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Казахстана, Турции и других. В форуме активное участие приняло АО «Башкирская содовая компания», которая является стратегическим партнером МНБ-2023.

https://ibw-bashkortostan.com/news/16961/