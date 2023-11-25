Искусственный интеллект будет думать не вместо, а вместе с нами - МНБ-2023

- Каждый год маркетологи говорят о новых трендах. В прошлом году это были метавселенные и это было словом года. Сейчас - это искусственный интеллект, - рассказал Алексей Парфун, CEO Agenda Media, вице-президент АКАР. - Хотя метавселенные - сильно недооценённое пространство. Мы всё равно туда погружаемся. Это касается и цифровых копий вещей и маркетплейсов. Мы идем в этот Цифровой мир. У нас есть то, что называется цифровой идентичностью – это наши страницы в социальных медиа и наш цифровой образ. Это виртуальные инфлюэнсеры и амбассадоры. 76% людей хотят, чтобы их аватар выражал индивидуальность так, как они сами не могут в реальном мире. А 51% считает, что им легче быть собой в метавселенной или в цифровых мирах. Но искусственный интеллект тренд гораздо более глобальный.

По словам спикера, термин нейромодерн характеризует нашу действительность. Это эпоха, определяемая тотальным распространением искусственного интеллекта, который служит мультипликатором любой интеллектуальной деятельности. Искусственный интеллект становится средством, через которое выражается творческий потенциал, создаются новые художественные и интеллектуальные продукты, а также модифицируются способы мышления и восприятия.

Влад Ситников, партнер креативного агентства GRAPE, основатель безтендера.рф полагает, что в современном обществе сформировался культ искусственного интеллекта.

- Искусственный интеллект украл наш язык - операционную систему человечества, - комментирует свою точку зрения спикер. - Теперь война с людьми за то, чтобы захватить власть не нужна. Достаточно овладеть нашей «операционкой». Чат GPT уже приучил человечество к плохим текстам, которыми наводнил социальные медиа, посты, креативы, копирайты, книги, сценарии. А через тексты боты создают нам виртуальную реальность. Не нужен чип, имплант в голову, чтобы чувствовать себя киборгом. Мы уже стали продолжением машин. Война искусственного интеллекта за человечество - это война за создание личных связей с каждым человеком, создание привязанностей, от которых нельзя будет отказаться.

Прогностик Сергей Переслегин рассказал о новой стадии развития искусственного интеллекта. Если машина способна к рефлексии и соотнесению с реальностью, если её деятельность не сводится к процессингу и может быть понятна как мышление, то речь идёт уже не об искусственном интеллекте, об искусственном разуме. Искусственный разум имеет две стадии развития. На первой он может работать только с LightDeepData. Это стадия линейного автомата. На второй – не уступает человеку при работе с любыми DeepData, при этом превосходя его в обработке неструктурированной информации. Это стадия нелинейного автомата. При этом и линейный и нелинейные автоматы не обладают свободной волей и полноценными личностями не являются. Последняя ступень развития - Искусственное Сознание – машина, обладающая свободой воли.

По мнению Сергея Переслегина, вопрос личного выбора каждого в истории человечества никогда еще не стоял так остро. Никогда еще наши трансцендентные выборы - выбор совести, выбор этики не определяли напрямую наши философские, научные и технологические идеи и наши представления о будущем. Сейчас настало такое время. И это, как минимум, очень интересно.

- Искусственный интеллект будет думать не вместо, а вместе с нами, - считает спикер. - Человек ещё способен обеспечить своё человеческое мышление и будет это делать и дальше. И он будет предельно развивать свой человеческий интеллект и умение работать с этим миром, а компьютер будет ему в этом помогать, с одной стороны, а с другой - демонстрировать ему возможность нечеловеческого взгляда на мир. Это то, что мы называем пределом Ницше. Он формулируется следующим образом: «Вселенная устроена так, что не всё в ней может быть познано человеком». Из этого следует, что должно быть что-то другое, которое тоже познаёт.

Справочно:

Международная неделя бизнеса – это ежегодное экономическое событие, которое объединяет представителей власти, бизнес-сообществ и экспертов из разных сфер. В рамках заседания программной конференции XVI Международной недели бизнеса (МНБ) было принято решение продлить работу форума спецднями до 1 декабря. Таким образом, МНБ-2023 будет проходить в период с 22 ноября по 1 декабря на площадке Конгресс-холла «Торатау» в столице Республики Башкортостан Уфе.

В этом году для участия в Международной неделе бизнеса-2023 зарегистрировались порядка 4000 человек. Участие в форуме приняли представители всех российских регионов, а также делегации 21 страны: Беларуси, Ирана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Казахстана, Турции и других. В форуме активное участие приняло АО «Башкирская содовая компания», которая является стратегическим партнером МНБ-2023.

Алла Рубцова

Фото: https://ibw-bashkortostan.com/photo/223/

https://ibw-bashkortostan.com/news/16964/