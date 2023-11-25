Межвузовские кампусы обсудили в Уфе эксперты МНБ

Руководитель строительства межвузовского кампуса в Уфе Сергей Гладких отметил, что федеральная программа по созданию сети межвузовских кампусов задаёт новый вектор развития науки и образования в кооперации с российскими и зарубежными партнерами.

Заместитель министра образования и науки Башкортостана Руслан Ханнанов ознакомил участников сессии с проектом Межвузовского студенческого кампуса Уфы. Первая очередь - IQ-парк с 21 лабораториями, откроется в декабре 2023 года. Одновременно строится вторая очередь: основное здание кампуса и семь жилых башен, к которым примыкает геномный центр.

- В основе идеологии – создание инновационной образовательной среды. Проект станет основой для объединения школы, университетов и бизнеса, - подчеркнул Ханнанов.

Подходы к эффективности университетских кампусов на анализе работы зарубежных «умных» студенческих городков представила руководитель Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Минфина РФ Инна Рыкова. Зарубежные кампусы квалифицируются по пяти параметрам: территориальное размещение, количественные признаки, типы размещения, архитектуры и программы развития.

- Во всем мире их строят для того, чтобы студенты реализовали интеллектуальные, культурные, спортивные, технические инициативы, - отметила Рыкова. - В мировой практике, действительно, архитектурные решения – это уникальное лицо, карточка кампуса, которая привлекает студентов различных стран мира. Мы видим, что в Уфе также используется данный принцип.

Сейчас российская методика оценки эффективности кампусов анализирует этап строительства, на следующем будет оценивать эксплуатацию.

Профессор Нанкинского технического университета Юечэн Дун рассказал о сотрудничестве с УУНиТ и планах по взаимодействию с Межвузовским кампусом в Уфе.

Директор Центра содействия инновациям в РБ Руслан Шаймухаметов отметил возможности студенческих стартапов и рассказал об уже действующих проектах.

- Основная задача Центра - содействие инновациям тех людей, которые хотят заниматься предпринимательством, чтобы максимально привести их к этой цели.

Участники сессии отметили, что кампус должен решать кадровые вопросы для новых отраслей экономики и профориентацию школьников.

- Кампус должен иметь экономический базис, то есть работать на реальную экономику региона и страны. Занимаясь образованием и научными исследованиями, надо готовить специалистов для конкретных задач, - резюмировал Сергей Гладких. - Второй момент: наша цель — создать сеть кампусов, и нам надо объединяться для сотрудничества, вместе реализовывать различные проекты. Уфимский межвузовский кампус – мощная интеграционная площадка для решения задач в том числе и международного уровня.