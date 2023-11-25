+1 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Актуально
25 Ноября , 17:32

Программа жилищных строительных сбережений Башкортостана покорила участников сессии на Международной неделе бизнеса

24 ноября 2023 года в Уфе в рамках XVI Международной недели бизнеса прошел круглый стол «Жилищные сбережения как инструмент повышения доступности ипотечного кредитования». Модератором выступил член комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку Владимир Сенин.

Программа жилищных строительных сбережений Башкортостана покорила участников сессии на Международной неделе бизнеса
Программа жилищных строительных сбережений Башкортостана покорила участников сессии на Международной неделе бизнеса

- В нашей республике уже почти 10 лет работает программа жилищных строительных сбережений. Это ипотечно-накопительная система, позволяющая гражданам на посильных условиях накопить первоначальный взнос на ипотеку, одновременно обеспечивая низкую ставку по будущему кредиту. Аналогичные программы тестировались в других регионах России, кроме того, есть интересный опыт реализации системы жилищных сбережений через механизмы жилищной накопительной кооперации, - прокомментировала заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр финансов Республики Башкортостан Лира Игтисамова.

 

В ходе круглого стола прошло детальное обсуждение хода реализации программы жилищных строительных сбережений Республики Башкортостан и других аналогичных ипотечно-накопительных программ в субъектах Российской Федерации. Проведен обмен опытом с партнерами и рассмотрены перспективы принятия федерального закона о стимулировании жилищных сбережений граждан.

В числе преимуществ системы жилищных строительных сбережений перед классической ипотекой управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации Марат Кашапов выделил большую доступность жилья для граждан с невысокими доходами, а также формирование платежной дисциплины будущего заемщика, поскольку уже на этапе накопления человек приучается к ритмичному внесению платежей.

- Кроме того, через этот инструмент формируются долгосрочные пассивы финансовых организаций, - отметил Марат Кашапов. - Говоря о необходимости завести в экономику «длинные» деньги, в одном ряду с индивидуальными инвестиционными счетами, программой долгосрочных сбережений уместно развивать и жилищные сбережения. Этот продукт в некоторой степени имеет даже больше мотивов для инвесторов, чем инструменты фондового рынка, поскольку связан с личными потребностями граждан - в отличие от ситуации на фондовом рынке, где все же другая мотивация.

Управляющий Нацбанком заявил о поддержке новой версии проекта федерального закона о стимулировании жилищных сбережений граждан, который готовится к внесению в Госдуму. Сейчас банкам, которые потенциально могут стать участниками программы, не очень удобно адаптироваться под условия Башкортостана или какого-либо другого отдельного региона. Общефедеральная система поддержки жилищных сбережений снимет эту проблему.

 

Напомним, с начала реализации программы «Жилстройсбережения Республики Башкортостан» участие в ней приняло около 9000 граждан. Из них почти 5300 участников улучшили свои жилищные условия с помощью механизмов программы.

Поступления на жилищно-строительный рынок Республики Башкортостан в рамках программы по состоянию на 1 ноября 2023 года составили 8,6 млрд рублей, в том числе:

– бюджетные субсидии на жилищные накопления граждан – 0,4 млрд рублей (4,7%);

– средства граждан – 1,6 млрд рублей (18,3%);

– банковские кредиты – 6,6 млрд рублей (77,0%).

На сегодняшний день в программе участвуют 3 банка-партнера: ПАО Сбербанк, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и АО «СМП Банк».

В ходе круглого стола также выступили заместитель начальника Уральского Главного управления Банка России Сергей Коровин, директор Автономной некоммерческой организации «Центр финансовых исследований Республики Башкортостан» Евгений Декатов и другие приглашенные эксперты.

 

 

Справочно:

Международная неделя бизнеса – это ежегодное экономическое событие, которое объединяет представителей власти, бизнес-сообществ и экспертов из разных сфер. В рамках заседания программной конференции XVI Международной недели бизнеса (МНБ) было принято решение продлить работу форума спецднями до 1 декабря. Таким образом, МНБ-2023 будет проходить в период с 22 ноября по 1 декабря на площадке Конгресс-холла «Торатау» в столице Республики Башкортостан Уфе.

 

В этом году для участия в Международной неделе бизнеса-2023 зарегистрировались порядка 4000 человек. Участие в форуме приняли представители всех российских регионов, а также делегации 21 страны: Беларуси, Ирана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Казахстана, Турции и других. В форуме активное участие приняло АО «Башкирская содовая компания», которая является стратегическим партнером МНБ-2023.

 

https://ibw-bashkortostan.com/news/16957/

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru