Программа жилищных строительных сбережений Башкортостана покорила участников сессии на Международной неделе бизнеса

- В нашей республике уже почти 10 лет работает программа жилищных строительных сбережений. Это ипотечно-накопительная система, позволяющая гражданам на посильных условиях накопить первоначальный взнос на ипотеку, одновременно обеспечивая низкую ставку по будущему кредиту. Аналогичные программы тестировались в других регионах России, кроме того, есть интересный опыт реализации системы жилищных сбережений через механизмы жилищной накопительной кооперации, - прокомментировала заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр финансов Республики Башкортостан Лира Игтисамова.

В ходе круглого стола прошло детальное обсуждение хода реализации программы жилищных строительных сбережений Республики Башкортостан и других аналогичных ипотечно-накопительных программ в субъектах Российской Федерации. Проведен обмен опытом с партнерами и рассмотрены перспективы принятия федерального закона о стимулировании жилищных сбережений граждан.

В числе преимуществ системы жилищных строительных сбережений перед классической ипотекой управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации Марат Кашапов выделил большую доступность жилья для граждан с невысокими доходами, а также формирование платежной дисциплины будущего заемщика, поскольку уже на этапе накопления человек приучается к ритмичному внесению платежей.

- Кроме того, через этот инструмент формируются долгосрочные пассивы финансовых организаций, - отметил Марат Кашапов. - Говоря о необходимости завести в экономику «длинные» деньги, в одном ряду с индивидуальными инвестиционными счетами, программой долгосрочных сбережений уместно развивать и жилищные сбережения. Этот продукт в некоторой степени имеет даже больше мотивов для инвесторов, чем инструменты фондового рынка, поскольку связан с личными потребностями граждан - в отличие от ситуации на фондовом рынке, где все же другая мотивация.

Управляющий Нацбанком заявил о поддержке новой версии проекта федерального закона о стимулировании жилищных сбережений граждан, который готовится к внесению в Госдуму. Сейчас банкам, которые потенциально могут стать участниками программы, не очень удобно адаптироваться под условия Башкортостана или какого-либо другого отдельного региона. Общефедеральная система поддержки жилищных сбережений снимет эту проблему.

Напомним, с начала реализации программы «Жилстройсбережения Республики Башкортостан» участие в ней приняло около 9000 граждан. Из них почти 5300 участников улучшили свои жилищные условия с помощью механизмов программы.

Поступления на жилищно-строительный рынок Республики Башкортостан в рамках программы по состоянию на 1 ноября 2023 года составили 8,6 млрд рублей, в том числе:

– бюджетные субсидии на жилищные накопления граждан – 0,4 млрд рублей (4,7%);

– средства граждан – 1,6 млрд рублей (18,3%);

– банковские кредиты – 6,6 млрд рублей (77,0%).

На сегодняшний день в программе участвуют 3 банка-партнера: ПАО Сбербанк, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и АО «СМП Банк».

В ходе круглого стола также выступили заместитель начальника Уральского Главного управления Банка России Сергей Коровин, директор Автономной некоммерческой организации «Центр финансовых исследований Республики Башкортостан» Евгений Декатов и другие приглашенные эксперты.

Справочно:

Международная неделя бизнеса – это ежегодное экономическое событие, которое объединяет представителей власти, бизнес-сообществ и экспертов из разных сфер. В рамках заседания программной конференции XVI Международной недели бизнеса (МНБ) было принято решение продлить работу форума спецднями до 1 декабря. Таким образом, МНБ-2023 будет проходить в период с 22 ноября по 1 декабря на площадке Конгресс-холла «Торатау» в столице Республики Башкортостан Уфе.

В этом году для участия в Международной неделе бизнеса-2023 зарегистрировались порядка 4000 человек. Участие в форуме приняли представители всех российских регионов, а также делегации 21 страны: Беларуси, Ирана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Казахстана, Турции и других. В форуме активное участие приняло АО «Башкирская содовая компания», которая является стратегическим партнером МНБ-2023.

https://ibw-bashkortostan.com/news/16957/