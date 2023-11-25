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25 Ноября , 16:19

В межвузовском кампусе в Уфе откроется Центр спортивного программирования

Центр СПАРКС должен начать работать уже в конце года, сообщает ТАСС со ссылкой на ректора УУНиТ  Вадима Захарова.

В межвузовском кампусе в Уфе откроется Центр спортивного программирования
В межвузовском кампусе в Уфе откроется Центр спортивного программирования

Центр спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта откроется в первой очереди Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра, сообщает издание "Республика Башкортостан".

– Хочу подчеркнуть, что киберспорт сегодня невероятно популярен среди молодежи, и я уверен, СПАРКС станет центром инновационного спорта в регионе. Тем более, что в данной сфере нам есть чем гордиться, – уже более двадцати лет команды программистов из Уфы регулярно выходят в финалы международных соревнований по спортивному программированию, – рассказал информационному агентству Вадим Захаров.

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