В межвузовском кампусе в Уфе откроется Центр спортивного программирования

Центр спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта откроется в первой очереди Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра, сообщает издание "Республика Башкортостан".

– Хочу подчеркнуть, что киберспорт сегодня невероятно популярен среди молодежи, и я уверен, СПАРКС станет центром инновационного спорта в регионе. Тем более, что в данной сфере нам есть чем гордиться, – уже более двадцати лет команды программистов из Уфы регулярно выходят в финалы международных соревнований по спортивному программированию, – рассказал информационному агентству Вадим Захаров.