«Я учу своих детей доброте и взаимовыручке»

Сегодня в России благодаря государственной демографической политике становится всё больше семей, в которых подрастают трое, четверо и пятеро детей. Семья с тремя детьми уже получает статус многодетной. Сегодня я хочу рассказать про самую обычную семью, воспитывающую троих деток. Вернее, про молодую женщину, на которой лежит почётная и очень ответственная роль – роль мамы.

История любви



Мы познакомились с 26-летней Ксенией Марковой во время занятий младшей группы танцевального коллектива AirKim, в котором занимаются моя внучка и средняя дочка Ксении Ева. Я обратила внимание на молодую женщину с малышкой на руках и сыном-дошкольником, ожидавших окончания репетиции. Спокойная, уравновешенная, многодетная мама умело управляла настроением своих детей в течение трёх четвертей часа, пока длились занятия. Ни капризов, ни детского плача не было. Мы разговорились. Ксения охотно поделилась со мной историей своей семьи.

– Я из деревни Юламаново Аургазинского района, – рассказала она. – В семье родилось трое детей. Осталось двое. Когда моей старшей сестре Анастасии было девять лет, она вместе с подружкой утонула в яме, выкопанной соседом под пруд. Старшему братишке тогда исполнилось два годика, а меня и вовсе на свете не было. Мама, её зовут Лидия Емельяновна, очень переживала трагическую гибель Насти, а спустя некоторое время родила меня. Все родственники говорят, что наша Ева очень похожа на Настю – внешностью, характером.



Со своим будущим мужем Андреем, в семье которого выросли шестеро детей, 15-летняя Ксения познакомилась у себя в деревне, куда Андрей приезжал в гости к дяде. Через четыре года молодые люди поженились.

– В это трудно поверить, но мы с Андреем уже почти десять лет вместе, – удивляется Ксения. – И всё у нас хорошо. Главное – понимать, уважать и любить друг друга. Наверное, серьёзному отношению к семье, воспитанию детей нас научили наши родители. К сожалению, у Андрея уже нет в живых мамы и отчима, а мои родители живы-здоровы. В День матери обязательно поедем в деревню поздравлять маму с праздником. Это традиция – цветы, подарки, встреча с внуками.

Каждый из них – это целый мир



– Вы с мужем сразу решили, что детей в вашей семье будет много? – спрашиваю я Ксению.

– Двоих мы планировали с самого начала семейной жизни, – улыбается моя собеседница. –

Третья беременность стала для нас неожиданностью, но сомнений – оставлять ребёнка или нет – не возникало ни разу. Мы оба очень любим детей. Каждый из них – это целый мир.

Наш старший, Никита, ходит в детский сад. Ему шесть лет. Мальчик он послушный, помогает мне по дому, любит возиться с самой младшей из детей. Никита у нас хорошо рисует, неплохо лепит. Собираемся отдать его в художественную школу.

Нашей Еве три года, в марте уже будет четыре. Кроме детского сада она занимается танцами. Еве очень нравится танцевать, наряжаться. Она любит украшения, красивые платья. И характер у неё совсем непростой – за Евой нужен глаз да глаз.

Малышке Ариянне годик, пока мы с ней дома. Она уже ходит, разговаривает понемножку. Ариянна у нас воображуля – строит глазки, кокетничает. Любит играть со старшими братом и сестрой.



– У вашей младшей дочки такое необычное имя…

– Мы с мужем с увлечением смотрели сериал «Игра престолов», там была героиня-победительница по имени Ария. Вот мы и решили назвать нашу малышку в её честь. Только имя немножко изменили.

Все наши дети разные, но всех мы с мужем учим доброте и взаимовыручке. Не знаю, кем они станут, когда вырастут. Но очень хочу, чтобы настоящими людьми.



Быть мамой – просто и сложно



Хрупкая Ксения мало похожа на маму троих детей. Но ей приходиться большую часть времени заниматься детьми самой.

– Мой муж Андрей работает вахтовым методом. Месяц он на вахте, следующий месяц – дома со мной и детьми, – говорит она.

– А как вы всё успеваете? Устаёте, наверное?

– Я не могу сказать, что выбиваюсь из сил. Бывает, конечно, что возникает усталость, но это происходит нечасто. Быть многодетной мамой, с одной стороны, непросто – надо держать в чистоте дом, успевать готовить еду, заниматься детьми. С другой стороны, двое старших ходят в детский сад, а наша Ариянна – очень спокойный ребёнок. Пока я убираюсь или варю обед, она смотрит мультики, слушает музыку или играет. Так что у нас дома царят мир и тишина. Пока старшие не вернутся из садика. Тут уж начинается веселье.

– Как вы думаете, мама – это главный человек в жизни ребёнка?

– Конечно! Мама –- это опора, поддержка, это человек, который всегда рядом. Я уже сама трижды мама, но по-прежнему нуждаюсь в маминых советах, в её помощи и любви.

Пусть у всех и всегда будут мамы!

Фото Тамары Андреевой.