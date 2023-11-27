Радий Хабиров посетил в ЛНР социальные объекты города Красный Луч

Руководитель региона ознакомился с работой единого логистического центра. Регулярные рейсы с гуманитарными грузами из республики прибывают на его площадку, откуда их распределяют адресатам – военнослужащим из Башкортостана и местным жителям. Напомним, в начале ноября из Уфы на Донбасс отправили 100-й гуманитарный конвой.

В Красном Луче Радий Хабиров посетил и городской Дом культуры, который ремонтируют строители из Башкортостана.

Глава региона также пообщался с врачами из республики, которые прибыли в командировку на Донбасс и работают в местных больницах. Бригада медицинских специалистов в составе 26 человек ежедневно принимает до 50 человек – взрослых и детей.

Радий Хабиров поблагодарил коллектив бригады за самоотверженный труд в непростых условиях.