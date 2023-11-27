+1 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Актуально
27 Ноября , 18:02

Радий Хабиров посетил в ЛНР социальные объекты города Красный Луч

Во время рабочей поездки на Донбасс Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил социальные объекты города Красный Луч.

Радий Хабиров посетил в ЛНР социальные объекты города Красный Луч
Радий Хабиров посетил в ЛНР социальные объекты города Красный Луч

Руководитель региона ознакомился с работой единого логистического центра. Регулярные рейсы с гуманитарными грузами из республики прибывают на его площадку, откуда их распределяют адресатам – военнослужащим из Башкортостана и местным жителям. Напомним, в начале ноября из Уфы на Донбасс отправили 100-й гуманитарный конвой.

В Красном Луче Радий Хабиров посетил и городской Дом культуры, который ремонтируют строители из Башкортостана.

Глава региона также пообщался с врачами из республики, которые прибыли в командировку на Донбасс и работают в местных больницах. Бригада медицинских специалистов в составе 26 человек ежедневно принимает до 50 человек – взрослых и детей.

Радий Хабиров поблагодарил коллектив бригады за самоотверженный труд в непростых условиях.

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru