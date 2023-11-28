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28 Ноября , 10:16

«Молодая Гвардия» Стерлитамака отправила очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО

Это одеяла и тёплые вещи

«Молодая Гвардия» Стерлитамака отправила очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО
«Молодая Гвардия» Стерлитамака отправила очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО

Молодогвардейцы оказали помощь в сборе  и отправки одеял и теплых вещей для солдат Российской армии. «Молодая Гвардия» Стерлитамака продолжает принимать, распределять и формировать  посылки, которые приносят жители.

"Мы помогаем тем, кто прямо сейчас доблестно

защищает нашу Родину на поле битвы. Необходимо делать всё возможное,

чтобы поддержать наших бойцов! Все вместе мы - сила!" -

прокомментировала  куратор направления «Патриотика» местного отделения «Молодой Гвардии»  города Стерлитамака Виктория  Кормщикова.

Азат Латыпов

Фото автора

«Молодая Гвардия» Стерлитамака отправила очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО
«Молодая Гвардия» Стерлитамака отправила очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО
«Молодая Гвардия» Стерлитамака отправила очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО
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"Стерлитамакский рабочий"

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