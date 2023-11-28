«Молодая Гвардия» Стерлитамака отправила очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО

Молодогвардейцы оказали помощь в сборе и отправки одеял и теплых вещей для солдат Российской армии. «Молодая Гвардия» Стерлитамака продолжает принимать, распределять и формировать посылки, которые приносят жители.

"Мы помогаем тем, кто прямо сейчас доблестно

защищает нашу Родину на поле битвы. Необходимо делать всё возможное,

чтобы поддержать наших бойцов! Все вместе мы - сила!" -

прокомментировала куратор направления «Патриотика» местного отделения «Молодой Гвардии» города Стерлитамака Виктория Кормщикова.

Азат Латыпов

Фото автора