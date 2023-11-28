Прошла рабочая встреча с Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым

Сергей Аксёнов выразил признательность руководству Башкортостана и лично Радию Хабирову за поддержку жителей Крыма.

– Всегда рад нашим встречам, поскольку они дают положительную динамику развития регионов. Руководство Башкортостана помогало крымчанам ещё с первых дней Крымской весны в 2014 году, – отметил Сергей Аксёнов. – Знаем, что можно положиться друг на друга в любых сложных ситуациях. Сейчас мы вместе помогаем новым регионам и нашим бойцам, участвующим в специальной военной операции.

Радий Хабиров в свою очередь поблагодарил Главу Крыма за то, что в 2019 году крымские здравницы приняли на отдых детей из Сибая в период сложной экологической обстановки, связанной с тлением горных пород в местном карьере.

Глава Башкортостана также предложил начать сотрудничество по организации поездок в Крым для пенсионеров в рамках проекта «Башкирское долголетие. Туризм».

– В качестве знака уважения за труд наших ветеранов за счёт бюджета республики мы субсидируем им турпутёвки. Хотели бы приступить к организации поездок в Крым уже со следующего года, – сказал Радий Хабиров.

Сергей Аксёнов поддержал эту инициативу.

На встрече также обсудили перспективы строительства силами Башкортостана детского санатория «Юбилейный» в Евпатории. Проект позволит обеспечить новые рабочие места и даст возможность детям из республики отдохнуть в Крыму.

Напомним, санаторий «Юбилейный» безвозмездно передали Башкортостану в 2017 году. Первоначально реновация объекта предполагала капитальный ремонт существующих корпусов и благоустройство территории. Однако обследование показало, что спальные корпуса находятся в аварийном состоянии и подлежат сносу.

Поэтому приняли решение разработать новый проект и построить современный санаторный комплекс для круглогодичного отдыха родителей с детьми. В 2023 году удалось провести работу по подготовке инженерных сетей. А в планах на 2024 год – приступить к строительству санатория. Радий Хабиров подчеркнул, что новый рекреационный центр станет настоящим украшением Евпатории.