Голосуйте за врачей Башкирии!

Лауреатами премии уже стали два врача ГАУЗ РКОД Минздрава РБ: заведующая отделением паллиативной помощи Кудряшова Любовь Николаевна и врач-психотерапевт амбулаторного отделения медицинской реабилитации Курбановская Елена Михайловна.
И в этом году на соискание премии мы поборемся в семи номинациях:
1. Лучшее учреждение "Бороться и искать, найти и не сдаваться!" - Республиканский клинический онкологический диспансер
2. Лучший онколог для взрослых «Жемчужина в профессии» - Измайлов Адель Альбертович - главный врач РКОД
3. Лучшее отделение "Там, где живёт надежда" – отделение опухолей молочной железы и опухолей кожи РКОД.
4. Легенды в онкологии - Галеев Марат Галиакбарович - заведующий отделением опухолей молочной железы и опухолей кожи РКОД.
5. Династия в онкологии "По зову крови" – медицинская династия Пушкаревых.
6. Лучшее в паллиативной службе «Не бойся я с тобой" – отделение паллиативной медицинской помощи взрослым РКОД.
7. Власть рука об руку с пациентами «На службе добра» - Кононова Ирина Вячеславовна - заместитель министра Министерства здравоохранения РБ.
Проголосовать за врачей и их пациентов можно, пройдя несложный процесс регистрации. Для этого нужно перейти по ссылке: https://www.russcpa.ru/
Победителей премии объявят в Международный день борьбы против рака − 4 февраля 2024 года.
Голосование открыто до 30 ноября. Мы искренне надеемся, что вы не останетесь в стороне и поддержите наших номинантов!
Фото: скриншот сайта премии.