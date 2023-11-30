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30 Ноября , 15:43

Голосуйте за врачей Башкирии!

Ежегодно с 2017 года в Москве Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуй" проводит общественную премию «БУДЕМ ЖИТЬ!» - мероприятие, благодаря которому мы можем поблагодарить наших докторов, медицинских работников, психологов, всех тех, кто отдает свои силы на борьбу с онкологическими заболеваниями.

Голосуйте за врачей Башкирии!
Голосуйте за врачей Башкирии!

Лауреатами премии уже стали два врача ГАУЗ РКОД Минздрава РБ: заведующая отделением паллиативной помощи Кудряшова Любовь Николаевна и врач-психотерапевт амбулаторного отделения медицинской реабилитации Курбановская Елена Михайловна.


И в этом году на соискание премии мы поборемся в семи номинациях:


1. Лучшее учреждение "Бороться и искать, найти и не сдаваться!" - Республиканский клинический онкологический диспансер
2. Лучший онколог для взрослых «Жемчужина в профессии» - Измайлов Адель Альбертович - главный врач РКОД
3. Лучшее отделение "Там, где живёт надежда" – отделение опухолей молочной железы и опухолей кожи РКОД.
4. Легенды в онкологии - Галеев Марат Галиакбарович - заведующий отделением опухолей молочной железы и опухолей кожи РКОД.
5. Династия в онкологии "По зову крови" – медицинская династия Пушкаревых.
6. Лучшее в паллиативной службе «Не бойся я с тобой" – отделение паллиативной медицинской помощи взрослым РКОД.
7. Власть рука об руку с пациентами «На службе добра» - Кононова Ирина Вячеславовна - заместитель министра Министерства здравоохранения РБ.

Проголосовать за врачей и их пациентов можно, пройдя несложный процесс регистрации. Для этого нужно перейти по ссылке: https://www.russcpa.ru/


Победителей премии объявят в Международный день борьбы против рака − 4 февраля 2024 года.


Голосование открыто до 30 ноября. Мы искренне надеемся, что вы не останетесь в стороне и поддержите наших номинантов!

Фото: скриншот сайта премии.

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"Стерлитамакский рабочий"

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