Голосуйте за врачей Башкирии!

Лауреатами премии уже стали два врача ГАУЗ РКОД Минздрава РБ: заведующая отделением паллиативной помощи Кудряшова Любовь Николаевна и врач-психотерапевт амбулаторного отделения медицинской реабилитации Курбановская Елена Михайловна.



И в этом году на соискание премии мы поборемся в семи номинациях:



1. Лучшее учреждение "Бороться и искать, найти и не сдаваться!" - Республиканский клинический онкологический диспансер

2. Лучший онколог для взрослых «Жемчужина в профессии» - Измайлов Адель Альбертович - главный врач РКОД

3. Лучшее отделение "Там, где живёт надежда" – отделение опухолей молочной железы и опухолей кожи РКОД.

4. Легенды в онкологии - Галеев Марат Галиакбарович - заведующий отделением опухолей молочной железы и опухолей кожи РКОД.

5. Династия в онкологии "По зову крови" – медицинская династия Пушкаревых.

6. Лучшее в паллиативной службе «Не бойся я с тобой" – отделение паллиативной медицинской помощи взрослым РКОД.

7. Власть рука об руку с пациентами «На службе добра» - Кононова Ирина Вячеславовна - заместитель министра Министерства здравоохранения РБ.

Проголосовать за врачей и их пациентов можно, пройдя несложный процесс регистрации. Для этого нужно перейти по ссылке: https://www.russcpa.ru/



Победителей премии объявят в Международный день борьбы против рака − 4 февраля 2024 года.



Голосование открыто до 30 ноября. Мы искренне надеемся, что вы не останетесь в стороне и поддержите наших номинантов!

Фото: скриншот сайта премии.