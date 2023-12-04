Сегодня в Башкортостане стартовала декада льготной подписки!

Подписаться на любимые издания можно как традиционно через почтовое отделение, так и через онлайн-подписку буквально за несколько минут.

Сервисом онлайн-подписки можно воспользоваться на сайте rbsmi.ru. Для этого достаточно в разделе «Подписка» https://rbsmi.ru/catalog/podpiska/ выбрать газету или журнал, причем как печатную, так и электронную версию.

Кроме этого наши подписчики могут участвовать в конкурсных розыгрышах призов. Для участия необходимо оформить подписку на 2 издания и прислать заявку на участие в произвольной форме с указанием адреса, контактного телефона и квитанцию по адресу: 450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13, ГУП РБ ИД «Республика Башкортостан», каб.212 с пометкой «Подпишись и выиграй», или на электронный адрес [email protected] до 15 января 2024 года.



Оформить подписку на "Стерлитамакский рабочий" можно в редакции - ул.Комсомольская, 82, первый этаж четырёхэтажного здания (Дом печати). Тел. 25-71-80.

Также подписка ведётся в ООО «Стерлитамак-печать» (тел. 25-32-50) и во всех почтовых отделениях (23-33-87).

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