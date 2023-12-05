Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет с Днём волонтёра

От всей души поздравляю Вас с Днём добровольца. Волонтёрство – это благородное дело, которое объединяет людей разных возрастов, профессий и интересов. Ваша бескорыстная помощь и активное участие в жизни города – пример для многих.



Вы являетесь незаменимыми помощниками в организации мероприятий различного уровня, занимаетесь благоустройством памятных мест, пропагандируете здоровый образ жизни и бережное отношение к окружающему миру, помогаете тем, кто в этом нуждается. Ваша доброта, отзывчивость, желание помочь и поддержать в трудные моменты вызывают искреннюю признательность и уважение. Ваши дела и поступки – это не просто помощь конкретным людям, но и вклад в развитие всего нашего общества.



Спасибо за ваши силы, энергию, время, которые вы безвозмездно отдаёте на благо Стерлитамака и его жителей! Желаю вам крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях!



Рустем ГАЗИЗОВ, глава администрации ГО г. Стерлитамак.