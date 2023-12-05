-11 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Актуально
5 Декабря , 09:00

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет с Днём волонтёра

Уважаемые волонтёры Стерлитамака!

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет с Днём волонтёра
Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет с Днём волонтёра

От всей души поздравляю Вас с Днём добровольца. Волонтёрство – это благородное дело, которое объединяет людей разных возрастов, профессий и интересов. Ваша бескорыстная помощь и активное участие в жизни города – пример для многих.


Вы являетесь незаменимыми помощниками в организации мероприятий различного уровня, занимаетесь благоустройством памятных мест, пропагандируете здоровый образ жизни и бережное отношение к окружающему миру, помогаете тем, кто в этом нуждается. Ваша доброта, отзывчивость, желание помочь и поддержать в трудные моменты вызывают искреннюю признательность и уважение. Ваши дела и поступки – это не просто помощь конкретным людям, но и вклад в развитие всего нашего общества.


Спасибо за ваши силы, энергию, время, которые вы безвозмездно отдаёте на благо Стерлитамака и его жителей! Желаю вам крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях!


Рустем ГАЗИЗОВ, глава администрации ГО г. Стерлитамак.

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru