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8 Декабря , 15:33

Народное онлайн-голосование определит полуфиналистов Всероссийского конкурса гражданских инициатив

Инициаторами стали сторонники партии «Единая Россия». Голосование пройдет до 11 января 2024 года. Победители получат поддержку в размере до 3 млн рублей на развитие своей НКО, проекта или идеи, бесплатное обучение и возможность стать кандидатом в депутаты, продвижение в СМИ, индивидуальное PR-консультирование и многое другое.

Народное онлайн-голосование определит полуфиналистов Всероссийского конкурса гражданских инициатив
Народное онлайн-голосование определит полуфиналистов Всероссийского конкурса гражданских инициатив

Жители республики могут проголосовать за заявки в номинациях: «Лучшая НКО», «Лучший проект», «Лучшая идея».

– В голосовании принимают участие 48 проектов со всей республики. Голосуя за понравившийся проект, мы даем конкурсантам шанс на реализацию его уникальной инициативы, – говорит руководитель регионального исполкома Руслан Насретдинов.

При голосовании необходимо учитывать, что выбрать можно только одну идею, проект или некоммерческую организацию. В результате голосования определят 27 полуфиналистов конкурса. Список сформируют на основе рейтинга заявок по соотношению числа набранных голосов за заявку на сайте конкурса и числа жителей, проживающих на территории региона или населённого пункта.

Напомним, старт конкурса сторонников партии был дан в начале ноября на форуме «Сообщество». Его цель - выявление и поддержка лучших НКО и лидеров общественных проектов и инициатив, направленных на помощь людям и развитие России.

Фото: Пресс-служба БРО ВПП "Единая Россия"

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