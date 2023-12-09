Форум "Новые грани" - для инициативной молодёжи

Цель мероприятия - обеспечить качественную подготовку проектных заявок молодежи, подготовить молодежные инициативы к участию в окружных, федеральных, международных форумах и конкурсах с перспективой получения грантовой поддержки.



3-й день форумной кампании состоялся на базе Стерлитамакского многопрофильного профессионального колледжа. Участниками стали команды студентов от СПО и ВУЗов города, которые подготовили и презентовали свои проектные работы. 12 декабря узнаем команду победителей.



Гостей встретили Амбассадоры федерального проекта «Профеессионалитет» ГАПОУ СМПК. Отдел по молодежной политике организовал выставку фотографий, которые были сделаны участниками СВО. Ребята могли принят участие в Акциях «Письмо солдату», «Подарок солдату».