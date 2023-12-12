12 декабря - День Конституции РФ

День Конституции

Широки твои просторы,

Родина, Россия-мать.

Все моря, леса и горы

Взором разом не объять.

Ты жильё и школы строишь,

Ищешь нефть, растишь хлеба.

И от бед всегда укроешь

Тех, чья жизнь ты и судьба.

Мы твои сыны, Россия,

От врагов твоих заслон.

Лишь в тебе находим силы,

Соблюдая твой закон.

Дружбой все твои народы

Крепко связаны навек.

Вольным воздухом свободы

Дышит каждый человек.

Смелой, сильной и прекрасной

Будешь ты для нас всегда.

Для тебя сияет ясно

Путеводная звезда!

Фото Тамары Андреевой и Сергея Крамскова