12 декабря - День Конституции РФ

День Конституции
Широки твои просторы,
Родина, Россия-мать.
Все моря, леса и горы
Взором разом не объять.
Ты жильё и школы строишь,
Ищешь нефть, растишь хлеба.
И от бед всегда укроешь
Тех, чья жизнь ты и судьба.
Мы твои сыны, Россия,
От врагов твоих заслон.
Лишь в тебе находим силы,
Соблюдая твой закон.
Дружбой все твои народы
Крепко связаны навек.
Вольным воздухом свободы
Дышит каждый человек.
Смелой, сильной и прекрасной
Будешь ты для нас всегда.
Для тебя сияет ясно
Путеводная звезда!
Фото Тамары Андреевой и Сергея Крамскова