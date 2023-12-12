Поздравление главы администрации Стерлитамака Рустема Газизова с Днём Конституции РФ

Примите искренние поздравления с Днём Конституции Российской Федерации!

Принятая ровно 30 лет назад Конституция стала важной вехой в истории нашей страны и ознаменовала становление её демократических, правовых основ.

Конституция России прежде всего нацелена на защиту прав и свобод её граждан. Её эффективность подтверждена годами. Основной закон отражает весь опыт и достижения России, накопленные за многие столетия истории, и определяет стратегию дальнейшего развития государства.

Конституция служит надёжным ориентиром российской политики, направленной на создание эффективной экономики, обеспечение социальной защиты и благополучия каждого жителя России. От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов и новых свершений на благо Отечества!



Рустем ГАЗИЗОВ, глава администрации ГО г.Стерлитамак РБ.