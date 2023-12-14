А у вас уже есть «Заступник»?

Статистика преступлений против детей пугает: по данным газеты «Известия», за последние три года число малышей и подростков, пострадавших от насилия, в нашей стране выросло на 19,5%.

Что может изменить каждый из нас? Специалисты по детской безопасности разработали бесплатное мобильное приложение «Заступник».

Как это работает? Попавший в беду ребёнок нажимает кнопку на телефоне, и уже через несколько минут в тех регионах, где развито сообщество «Заступник», на помощь приходят экстренные службы и волонтеры. Сегодня приложение работает в 19 регионах России. Уже есть данные о том, что уровень преступности против детей в этих регионах снизился.

Подробнее – в нашем интервью с региональным куратором приложения «Заступник» Дмитрием Ивановым и автором идеи и руководителем проекта «Заступник» Александром Петрухиным.

На пресс-конференции в онлайн-формате они ответили на вопросы журналистов из разных городов страны.

– Чем интересно приложение родителям?

– Тем, что родитель теперь может быть уверен: если его не будет рядом, а ребёнок окажется в беде, его обязательно спасут. Это возможно при двух условиях: на телефонах должно быть установлено приложение «Заступник» и в городе должно быть развитое родительское сообщество. Идея поначалу казалась наивной, но принцип «Я готов помочь чьему-то ребёнку, и кто-то поможет моему» удивительным образом сработал. Проект развивается. В регионах, где приложение установлено у многих людей, помощь после нажатия тревожной кнопки приходит в течение нескольких минут. Мы уверены: утопическая на первый взгляд миссия снизить число трагических происшествий с детьми в масштабах страны – это реально. Благодаря нам с вами.

– Мы, работники СМИ, ознакомились с документом о том, что приложение «Заступник» рекомендовано к апробации Министерством образования и науки и аналогичными ведомствами Нижегородской, Ульяновской, Тюменской и Воронежской области. Как вы взаимодействуете с властью? Кто ваши партнёры?

– Первым пилотным регионом мы выбрали Омск. Через год мы получили результаты: число преступлений против жизни и здоровья детей уменьшилось на 34 %, несчастных случаев на воде стало меньше на 40 %, эпизодов буллинга – на 45%. Такие результаты возможны в каждом регионе: для этого необходимо максимальное распространение приложения «Заступник» в каждом городе. Наш проект поддерживает Администрация Президента, проект является резидентом инновационного технопарка «Сколково» и победителем конкурсов-акселераторов. Приложение «Заступник» вошёл в тройку лучших приложений 2023 года по версии Рунета. Мы сотрудничаем с Федеральным научно-клиническим центром детей и подростков Федерального медико-биологического агентства России: ведь ребёнку может понадобиться помощь по состоянию здоровья. Нас поддерживают многие деятели культуры и учёные. Сегодня у приложения больше 110 тысяч пользователей по стране.

– Расскажите о том, как работает приложение.

– «Заступник» обладает всеми функциями, что и приложения родительского контроля, в том числе такие, как «умные часы», которые стоят немало. Но «Заступник» даёт то, чего в этих приложениях нет: возможность быстрого получения помощи. Кнопка выведена на главный экран смартфона, в сложной ситуации ребёнок нажимает на кнопку, и сигнал поступает в круг доверия – родных и друзей (это, кстати, и защита от ложных вызовов). Родители видят, где находится ребёнок. Если действительно что-то случилось и они находятся далеко и не могут помочь, то отправляют сигнал тревоги дальше, в родительское сообщество. Одновременно сигнал поступает на пульт наших операторов, начинается видеозапись, а умная цифровая система ведёт поиск волонтёров. Важно, чтобы телефон ребёнка не был зарыт на дне рюкзака или разряжен. То есть детей нужно обучить пользоваться этим цифровым «супероружием». Для этого мы выпустили специальный ролик.

– Александр, как родилась идея «Заступника»?

– Я предприниматель. Настал момент, когда я понял, что мне важно делать для людей что-то ещё – нужное, ценное. Проект призван защищать детей, и мы видим эффект именно от профилактики происшествий. Наша задача – пробиться сквозь информационный шум и дать инструмент, с помощью которого родительское сообщество бережёт наше с вами будущее. Детям помогают как родители, так и профессионалы. У проекта есть круглосуточная служба поддержки, и, поскольку вызовы с приложения фиксируются специалистами, операторы в случае необходимости созваниваются с экстренными службами.

– Дмитрий, какая личная история привела Вас в этот проект?

– Меня воодушевили друзья и коллеги. Ещё два года назад я не знал, сколько детей в наше время становятся жертвами преступлений. Для меня это волонтёрская история. Наверное, каждому присуще хотеть сделать в жизни что-то полезное, оставить после себя хорошее. «Заступник» даёт такую возможность – спасать детей. Я участвую в усовершенствовании этого цифрового продукта, работаю с командой разработчиков, выступаю на родительских собраниях в школе – рассказываю о том, как пользоваться приложением. Посвящаю этому практически всё свободное и несвободное время. Сейчас я живу в Туле, а моя малая Родина – Якутия. Я вырос в посёлке Усть-Нера, где жители всегда дружили и выручали друг друга. И сегодня Сибирь и Сахалин – это места, где наш проект охватывает больше всего неравнодушных людей.

– Как организовать родительское сообщество?

– Можно начинать со школы и микрорайона. Приложение позволяет вам зарегистрировать себя, ребёнка и близких. Так, постепенно, сеть помощи расширяется до целого города, а потом до региона. Подробнее о приложении читайте на нашем сайте https://zastupnik.help Группа ВКонтакте https://vk.com/zastupnik_app

Защитим наших детей вместе!