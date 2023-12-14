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14 Декабря , 19:12

Владимир Путин: Бюджет страны получил от новых регионов 170 миллиардов рублей

Сегодня, 14 декабря, во время «Прямой линии» президент России Владимир Путин сообщил сумму, которую заплатили в бюджет новые регионы.

Как отметил глава государства, на развитие новых российских регионов федеральным бюджетом предусмотрено свыше одного триллиона рублей ежегодно. Это поможет им поступательно вливаться в экономическую и социальную сферу страны.

«Сами новые регионы уже заплатили в федеральный бюджет 170 миллиардов рублей. Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается и приходит в нормативное состояние», — подчеркнул президент.

Кроме того, новые регионы налаживают сотрудничество с другими российскими субъектами, в развитие этих взаимоотношений уже вложено около 150 миллиардов рублей. Остальные регионы, по словам Владимира Путина, также планируют вложить порядка ста миллиардов рублей.

Также глава России сообщил, что пенсионеры не должны платить комиссию банку при оплате коммунальных услуг.

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