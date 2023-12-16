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16 Декабря , 11:47

Для жителей республики будут работать мобильные налоговые офисы в торговых центрах

В крупных торговых центрах Республики Башкортостан начались выездные приемы мобильных офисов налоговой службы, которые продлятся до 27 декабря в рамках проведении акции «В Новый год – без долгов по налогам!».

В ходе акции сотрудники налоговых органов помогут посетителям торговых центров уточнить информацию о наличии (отсутствии) задолженности по налогам и получить квитанцию для ее уплаты.

Кроме того, все желающие получат доступ к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», с помощью которого можно получать информацию о суммах начисленных и уплаченных налогов, наличии задолженности, заполнять и направлять налоговые декларации для получения вычетов по НДФЛ и т.д. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

С перечнем крупных торговых центров, в которых будут работать мобильные офисы налоговой службы, а также со временем их работы можно ознакомиться по ссылке.

Обращайтесь в мобильные офисы налоговой службы в крупных торговых центрах Республики Башкортостан, погашайте налоговую задолженность и встречайте Новый год без долгов по налогам!

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"Стерлитамакский рабочий"

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