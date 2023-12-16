В Башкирии команда Движения первых подвела итоги года

— Сейчас здесь перед нами представлено будущее поколение, — поприветствовал участников первый заместитель руководителя администрации главы Башкортостана по внутренней политике Урал Кильсенбаев. — Это те люди, которые будут выстраивать Россию в новом формате. Движение Первых способствует тому, чтобы дать ценный опыт и помочь в становлении личности молодого поколения. За этот год было очень много хорошего, и надеюсь, что следующий будет не менее плодотворным в рабочем плане.

Об основных итогах работы рассказал председатель регионального отделения Движения первых Республики Башкортостан Ранис Хасанов.

— В 61 из 63 муниципалитетов открыты Центры Движения первых, в 48 муниципалитетах созданы рабочие группы, 34 человека назначены советниками глав администраций по взаимодействию с детскими и молодежными организациями на общественных началах, — сообщил он. — Каждое местное отделение активно включено в медийное позиционирование Движения через свои официальные страницы. Реализованы 16 крупных региональных и федеральных проектов – это мероприятия, которые пользуются большой популярностью среди молодежи; работа в этом направлении продолжается. До конца апреля 2024 года около 2,5 тысячи активистов нашего отделения побывают на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве.

По мнению депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Эльвиры Аиткуловой, Движение первых нацелено на то, чтобы каждому дать возможность проявить себя.

— Результат во многом будет зависеть от того, какие смыслы заложены в Движение. Все должны понимать, что Движение Первых функционирует ради общего результата. У каждого в нашей стране будет возможность проявить себя и оставить весомый след в истории. Учитывая, что есть очень много молодежных организаций, а также слаженные команды специалистов в регионе, у нас должно быть одно из самых передовых отделений в стране, и я буду способствовать всячески, чтобы так и было, — приводит ее слова пресс-служба РО «Движение первых» РБ.

По итогам конференции были сформированы ключевые направления деятельности регионального отделения и утверждены 15 делегатов для участия в Съезде Движения Первых в 2024 году. Также был создан Совет Первых регионального отделения Движения Первых, который объединит всех членов Советов Первых местных отделений республики.

Напомним, Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей. Как уже сообщала газета «РБ», вступить в движение может любой ребенок от 6 до 18 лет.