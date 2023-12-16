В Уфе подвели итоги Года науки и просвещения в РБ

Первый заместитель руководителя администрации главы республики Башкортостан по внутренней политике Урал Кильсенбаев отметил, что День башкирского языка (отмечается 14 декабря), инициированный Всемирным курултаем башкир, уже стал доброй традицией, с каждым годом расширяется его охват, возрастает и значимость.

— Каждый год уделяется внимание отдельному направлению, — сказал он. — Так, если в этом году основной акцент был сделан на тему науки и просвещения, то прошлые посвятили башкирскому языку и башкирской истории. В 2019 году прошел V Всемирный курултай башкир, в структуру организации было внесено множество изменений. Есть эффективные инициативы, конкретные шаги, сделанные для продвижения и развития башкирского народа. Руководитель республики Радий Хабиров постоянно поддерживает подобные инициативы. Например, в республике учреждены гранты в целях сохранения и развития национальных языков, что стало большим стимулом для мыслящих, целенаправленных молодых созидателей. Большое духовное значение имеют такие мероприятия, как «Халиковские чтения», «Тасимовские чтения» и другие начинания, посвященные истории, культуре, науке. И то, что организация одной из первых инициировала акции в поддержку наших соотечественников, принимающих участие в специальной военной операции, организовала регулярную помощь нашим ребятам в госпиталях, является примером и стимулом для многих.

В рамках события состоялось награждение первых победителей общественной награды в области культуры, гуманитарных наук и образования им. Сосланбека Тавасиева. Подробнее — здесь.

Затем АНО по сохранению и развитию башкирского языка провело презентацию и награждение победителей конкурса проектов, которые направлены на развитие башкирского языка. Десять работ, способствующих сохранению и развитию языка в сфере молодежного медиа, IT, образования, культуры и науки получили грантовую поддержку до 200 тысяч рублей.

На мероприятии были награждены победители по итогам Года науки и просвещения среди администраций и курултаев башкир районов, городов, башкирских общественных организаций субъектов Российской Федерации; победители республиканского конкурса среди общеобразовательных организаций «Лучший кабинет башкирского языка и литературы». Также в рамках события запустили проект министерства культуры Республики Башкортостан «Башкиры Урала и Сибири».

С мая по ноябрь этого года прошел отборочный тур республиканского конкурса «Остаз», в нем приняли участие 56 команд из районов и городов республики. В День башкирского языка в финале конкурса состязались 9 команд из учителей башкирского языка и литературы, воспитателей башкирских групп детских садов, директоров национальных инновационных школ. По итогам конкурса победителем признана команда Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии №2 «СМАРТ». Все участники получили бесплатные путевки в санаторий «Танып». Команда башкирского кадетского корпуса Приволжского федерального округа им. Героя России А.В. Доставалова за второе место поощрена сертификатами со скидкой в санаторий «Красноусольский». Третье место присуждено команде Хайбуллинского района, она награждена сертификатом издательства «Самрау». Кроме того, каждая команда получила денежные сертификаты от Министерства образования и науки РБ.