-12 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Актуально
16 Декабря , 10:51

В Уфе подвели итоги Года науки и просвещения в РБ

Вчера, 15 декабря, в Уфе прошло мероприятие, посвященное итогам Года науки и просвещения в Республике Башкортостан, объявленного Всемирным курултаем башкир. Почетные гости из Москвы и других регионов РФ открыли его торжественным возложением цветов к памятнику Салавата Юлаева.

Первый заместитель руководителя администрации главы республики Башкортостан по внутренней политике Урал Кильсенбаев отметил, что День башкирского языка (отмечается 14 декабря), инициированный Всемирным курултаем башкир, уже стал доброй традицией, с каждым годом расширяется его охват, возрастает и значимость.

— Каждый год уделяется внимание отдельному направлению, — сказал он. — Так, если в этом году основной акцент был сделан на тему науки и просвещения, то прошлые посвятили башкирскому языку и башкирской истории. В 2019 году прошел V Всемирный курултай башкир, в структуру организации было внесено множество изменений. Есть эффективные инициативы, конкретные шаги, сделанные для продвижения и развития башкирского народа. Руководитель республики Радий Хабиров постоянно поддерживает подобные инициативы. Например, в республике учреждены гранты в целях сохранения и развития национальных языков, что стало большим стимулом для мыслящих, целенаправленных молодых созидателей. Большое духовное значение имеют такие мероприятия, как «Халиковские чтения», «Тасимовские чтения» и другие начинания, посвященные истории, культуре, науке. И то, что организация одной из первых инициировала акции в поддержку наших соотечественников, принимающих участие в специальной военной операции, организовала регулярную помощь нашим ребятам в госпиталях, является примером и стимулом для многих.

В рамках события состоялось награждение первых победителей общественной награды в области культуры, гуманитарных наук и образования им. Сосланбека Тавасиева. Подробнее — здесь.

Затем АНО по сохранению и развитию башкирского языка провело презентацию и награждение победителей конкурса проектов, которые направлены на развитие башкирского языка. Десять работ, способствующих сохранению и развитию языка в сфере молодежного медиа, IT, образования, культуры и науки получили грантовую поддержку до 200 тысяч рублей.

На мероприятии были награждены победители по итогам Года науки и просвещения среди администраций и курултаев башкир районов, городов, башкирских общественных организаций субъектов Российской Федерации; победители республиканского конкурса среди общеобразовательных организаций «Лучший кабинет башкирского языка и литературы». Также в рамках события запустили проект министерства культуры Республики Башкортостан «Башкиры Урала и Сибири».

С мая по ноябрь этого года прошел отборочный тур республиканского конкурса «Остаз», в нем приняли участие 56 команд из районов и городов республики. В День башкирского языка в финале конкурса состязались 9 команд из учителей башкирского языка и литературы, воспитателей башкирских групп детских садов, директоров национальных инновационных школ. По итогам конкурса победителем признана команда Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии №2 «СМАРТ». Все участники получили бесплатные путевки в санаторий «Танып». Команда башкирского кадетского корпуса Приволжского федерального округа им. Героя России А.В. Доставалова за второе место поощрена сертификатами со скидкой в санаторий «Красноусольский». Третье место присуждено команде Хайбуллинского района, она награждена сертификатом издательства «Самрау». Кроме того, каждая команда получила денежные сертификаты от Министерства образования и науки РБ.

 

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru