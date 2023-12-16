В Уфе пройдёт конференция в честь 30-летия принятия Конституции Башкирии

В режиме ВКС в ней примут участие представители Конституционных советов субъектов страны – Республики Саха (Якутия) и Татарстана. Также среди выступающих будут представители научного сообщества Москвы, Екатеринбурга и других городов.

Участники обсудят конституционные приоритеты в социально-экономическом развитии Башкирии, проблемы и перспективы реализации норм и принципов Конституции, конституционную реформу 2020 года, защиту прав и свобод человека и гражданина в свете новых конституционных приоритетов.

Организаторы позиционируют конференцию как площадку для обмена опытом теоретиков конституционализма и практиков государственно-правового строительства. Напомним, Конституция Республики Башкортостан введена в действие законом РБ от 24 декабря 1993 г.