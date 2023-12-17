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17 Декабря 2023, 16:56

«Мы тебя очень ждём...»

Эти слова Эльза (имя изменено) повторяет при любой возможности связаться с любимым мужем.  Рустам (имя изменено) сейчас находится в зоне СВО, куда отправился год назад добровольцем. В родном городе его ждут жена и трое детей, родители, старшие брат и сестра.

Эти слова Эльза (имя изменено) повторяет при любой возможности связаться с любимым мужем.  Рустам (имя изменено) сейчас находится в зоне СВО, куда отправился год назад добровольцем. В родном городе его ждут жена и трое детей, родители, старшие брат и сестра.

– Мне было очень тяжело принять решение мужа, – рассказывает Эльза. – Хотя я прекрасно его понимаю. Постоянно думала: как же мы справимся тут без главы семьи. Но мы стараемся все вместе его поддерживать, собираем ему и его товарищам посылки с чем-нибудь домашним. Младшие сын и дочь пишут папе письма. Старшая наша дочка летом вышла замуж, и, к нашей огромной радости, Рустам приехал в это время в отпуск.

Две недели пролетели быстро, но муж успел встретиться с родными и друзьями, провёл время с детьми. Он почти не изменился, так же, как и раньше, любит пошутить. Только взгляд его кажется более внимательным, пронзительным.

Сейчас Рустам опять на передовой, по возможности звонит домой. Мы с детьми рассказываем ему о своих делах, делимся новостями, стараемся радовать его, чтобы не переживал за нас. Дети наши хорошо учатся, занимаются спортом, задумываются о том, кем хотят стать. Старшая дочь, как и я, выбрала медицину. Она окончила колледж и работает медсестрой в больнице. Мы с мужем мечтаем о внуках. Надеюсь, эта мечта сбудется для нас двоих...

Автор:Эльвира Губайдуллина
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