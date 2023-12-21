Более 700 предпринимателей и граждан проконсультировали специалисты Росреестра Башкортостана очно в офисах МФЦ в текущем году

«В текущем году дни личных консультаций сотрудников Управления Росреестра в офисах МФЦ проводились 12 раз, в ходе которых правовую помощь получили порядка 700 человек которые, в том числе, смогли решить достаточно сложные вопросы, связанные с оформлением недвижимости. Мы видим, что данные совместные события востребованы у заявителей и планируем проводить их на постоянной основе в 2024 году», — прокомментировала директор МФЦ Башкортостана Наталья Куприянова.

Также жители Республики Башкортостан могут получать онлайн-консультации специалистов Управления Росреестра на компьютерах свободного доступа во всех офисах «Мои Документы» в любое удобное для граждан и представителей бизнеса время. При этом в 9 офисах пообщаться с регистратором Росреестра можно по видеосвязи.

Всего с января по декабрь 2023 года специалисты Росреестра Башкортостана на площадках МФЦ оказали 4,1 тыс. консультаций гражданам, индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц, профессиональным участникам рынка недвижимости, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,5 тыс.). В консультационных мероприятиях было задействовано 197 сотрудников службы как очно, так и в онлайн-формате через компьютеры свободного доступа в секторах пользовательского сопровождения в офисах МФЦ Башкортостана.

«Мы стремимся создавать максимально комфортные условия для граждан и организаций в рамках своих полномочий. Именно поэтому на постоянной основе прорабатываем, тестируем и развиваем уже существующие системы для оказания государственных услуг в так называемой «шаговой доступности» для жителей. Благодаря тому, что офисы республиканской сети МФЦ присутствуют во всех районах республики, любой житель, в том числе проживающий в отдаленных населенных пунктах, с помощью технических связей имеет возможность бесплатно обратиться напрямую к специалистам Росреестра и получить ответ на свой вопрос», — рассказал руководитель Управления Росреестра по РБ Петр Клец.

Основные вопросы, которые задавали заявители в ходе консультаций, касались регистрации прав и кадастрового учета земельных участков и объектов капитального строительства, получения выписок из реестра недвижимости.

Справочно:

Консультации специалистов Росреестра Башкортостана в офисах МФЦ в очном формате осуществляются каждый первый вторник месяца с 15:00 до 18:00 часов. В мероприятиях принимают участие МФЦ в следующих городах и селах: г. Белебей, г. Белорецк, г. Дюртюли, г. Мелеуз, г. Нефтекамск, г. Октябрьский, г. Салават, г. Сибай, г. Учалы, г. Уфа, г. Кумертау, г. Давлеканово, г. Стерлитамак, г. Ишимбай, с Шаран и Бакалы.