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21 Декабря , 12:55

Новогодний марафон подписки

Уважаемые читатели!  У вас есть возможность  выиграть морозильный ларь, с 21 по 27 декабря подписавшись на газету «Стерлитамакский рабочий» на первое полугодие или весь 2024 год.

Новогодний марафон подписки
Новогодний марафон подписки

Уважаемые читатели! У вас есть возможность выиграть морозильный ларь, с 21 по 27 декабря подписавшись на газету «Стерлитамакский рабочий» на первое полугодие или весь 2024 год.

Розыгрыш приза пройдёт в прямом эфире телепередачи «Салям» канала БСТ. Для этого нужно отправить копию квитанцию о подписке на «Стерлитамакский рабочий» по адресу: 450079, г.Уфа, улица 50-летия Октября, 13 с пометкой «Новогодний марафон подписки».
Оформить подписку можно в редакции - ул. Комсомольская, 82, первый этаж четырёхэтажного здания (Дом печати). Тел. 25-71-80.
Также подписка ведётся в ООО «Стерлитамак-печать» (тел. 25-32-50) и во всех почтовых отделениях (23-33-87). Можно воспользоваться сервисом онлайн-подписки на сайте: https://rbsmi.ru/catalog/podpiska
Самореклама. ERID: 2VtzqxbqkaM. ИНН: 0278066967.

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