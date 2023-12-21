Уважаемые читатели! У вас есть возможность выиграть морозильный ларь, с 21 по 27 декабря подписавшись на газету «Стерлитамакский рабочий» на первое полугодие или весь 2024 год.



Розыгрыш приза пройдёт в прямом эфире телепередачи «Салям» канала БСТ. Для этого нужно отправить копию квитанцию о подписке на «Стерлитамакский рабочий» по адресу: 450079, г.Уфа, улица 50-летия Октября, 13 с пометкой «Новогодний марафон подписки».

Оформить подписку можно в редакции - ул. Комсомольская, 82, первый этаж четырёхэтажного здания (Дом печати). Тел. 25-71-80.

Также подписка ведётся в ООО «Стерлитамак-печать» (тел. 25-32-50) и во всех почтовых отделениях (23-33-87). Можно воспользоваться сервисом онлайн-подписки на сайте: https://rbsmi.ru/catalog/podpiska

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