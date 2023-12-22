Лаборатория геномных и постгеномных технологий Межвузовского кампуса Уфы займется хромосомными мутациями

— Исследования генетических мутаций, которые проводятся в вузе, помогают расширить существующие сегодня знания о, так называемом, генетическом грузе биологических существ. И в конченом счете нацелены на разработку более эффективных методов профилактики, диагностики и лечения опасных заболеваний. Работы, проводимые сотрудниками лаборатории, будут продолжены в готовящемся к открытию в этом году Межвузовском кампусе Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, — отметил старший научный сотрудник лаборатории популяционной и медицинской генетики Уфимского университета науки и технологий Андрей Журавлев.

Для того, чтобы больше узнать о неврологических и психических расстройствах, таких как эпилепсия и шизофрения, и понять действие лекарств для их лечения, ученые и врачи используют модельных животных до этапа клинических исследований. Крысы похожи на людей по своей анатомии и физиологии и являются прекрасной моделью для изучения заболеваний головного мозга человека. Специально выведенные генно-модифицированные крысы помогают в изучении течения и ответа на терапию, в частности, болезни Паркинсона, шизофрении, обсессивно-компульсивные расстройства, маниакально-депрессивного психоза.

— Для достоверности получаемых сведений при исследованиях необходимо соблюдать чистоту эксперимента и точно понимать генотип изучаемой особи. Прежний метод отличался трудоемкостью и занимал до 1,5-2 суток. Разработанный уфимскими учеными подход позволяет проводить анализ генотипов крыс в 9 раз эффективнее по сравнению с существующими аналогами, — рассказал Андрей Журавлев.

Справочно. Строительство Межвузовского студенческого кампуса Уфы ведется с помощью федеральной программы по созданию инновационной образовательной среды с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках нацпроекта «Наука и университеты».