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22 Декабря , 17:41

Межвузовский кампус Уфы готовится к открытию

Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров вместе с руководителями профильных ведомств, представителями подрядных организаций и проектировщиками совершил еженедельный обход объекта первой очереди.

— Чистовая отделка помещений практически завершена. Там, где готовность стопроцентная, вузы приступают к завозу и монтажу оборудования и мебели. Мы договорились эту работу завершить до конца года. Также актуален вопрос своевременной установки и запуска мультимедийного оборудования. По технической части проектной документации получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Сметная документация отрабатывается по замечаниям экспертизы практически в круглосуточном режиме, — рассказал Андрей Назаров.

В IQ-парке финишируют отделочные работы, заканчивается монтаж систем вентиляции и пожаротушения, стеновых и потолочных панелей, а также напольных покрытий. Колонны в холле обрели подсветку, большой мультимедийный экран подключен и уже транслирует справочную информацию. Комиссия осмотрела зоны для инновационной деятельности, кафе и филиала Сбербанка – у них будут отдельные входы.  

Премьер-министр дал указания по корректировке дизайна входных групп лабораторий. Над ними размещают цитаты всемирно известных ученых, чьи имена получат семь будущих башен второй очереди. Кампус оформлен в стиле лофт, традиционном для студенческих объектов.

— Предстоящее открытие - не просто запуск первого в стране кампуса первой волны по нацпроекту. Это и уникальный опыт с точки зрения того, что большинство участников-регионов выбрали для стройки общежития. А руководство Башкортостана сделало сложный выбор с точки зрения внешних макроэкономических показателей и решило создать креативные пространства и научные корпуса, — отметил генеральный директор Фонда реализации социальных и инфраструктурных проектов РБ Андрей Стариков.

Справочно. Проект кампуса - это 146 000 кв. м студенческого пространства с жилыми помещениями на 4 тысячи человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей и гостей Уфы. Строительство кампуса ведется по поручению президента РФ Владимира Путина и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России.

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