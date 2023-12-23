Праздник к нам приходит!

На территории поляны гости города и его жители смогут посетить резиденцию Деда Мороза, отдохнуть на новых качелях, запечатлеть себя и близких на фоне оригинальных фотозон и обновленной наряженной ёлки и, безусловно, покататься на горках и коньках.

В день торжественного открытия прошел праздничный концерт с песнями и танцами от городских коллективов и артистов, играми и конкурсами, которые провели Дед Мороз и Снегурочка, а также вручили благодарственные письма предпринимателям.

Фото Сергея Крамскова.