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23 Декабря , 19:31

Праздник к нам приходит!

Сегодня, 23 декабря, на пикник-поляне «Зима-лето» для жителей микрорайона ВТС прошло открытие новогоднего городка «Предпринимательская ёлка», организаторами которого вот уже пятый год подряд становится Ассоциация предпринимателей, а также Совет и администрация города Стерлитамака.

Праздник к нам приходит!
Праздник к нам приходит!

На территории поляны гости города и его жители смогут посетить резиденцию Деда Мороза, отдохнуть на новых качелях, запечатлеть себя и близких на фоне оригинальных фотозон и обновленной наряженной ёлки и, безусловно, покататься на горках и коньках.

В день торжественного открытия прошел праздничный концерт с песнями и танцами от городских коллективов и артистов, играми и конкурсами, которые провели Дед Мороз и Снегурочка, а также вручили благодарственные письма предпринимателям. 

Фото Сергея Крамскова.

Праздник к нам приходит!
Праздник к нам приходит!
Праздник к нам приходит!
Праздник к нам приходит!
Праздник к нам приходит!
Праздник к нам приходит!
Праздник к нам приходит!
Праздник к нам приходит!
Праздник к нам приходит!
Праздник к нам приходит!
Праздник к нам приходит!
Праздник к нам приходит!
Праздник к нам приходит!
Праздник к нам приходит!
Праздник к нам приходит!
Праздник к нам приходит!
Праздник к нам приходит!
Праздник к нам приходит!
Праздник к нам приходит!
Автор:Эльвира Рахимова
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