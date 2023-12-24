Участник СВО: "Весточка из дома – это важно"

Эту дату он встретил уже не на передовой, а в Стерлитамаке: вернулся домой по ранению.

– Олег, с какими мыслями Вы отправлялись на СВО?

– Я принимаю жизнь такой, какая она есть. Надо значит надо. Кто если не я? Мой прадед воевал в Великую Отечественную, мне довелось добивать фашизм в следующем веке.

– К каким трудностям должны быть готовы те, кто сегодня защищает мир от фашизма?

– Можно пережить бытовые неудобства, холод и даже боль. Пережить смерть товарищей – труднее всего, это не забывается. Но придаёт здоровой злости по отношению к врагу. Мы должны победить, чтобы их гибель не была напрасной.

– Кто ждал Вас дома?

– Мама и сестрёнка. И младшие друзья. У меня с собой были именная иконка и ладанка. Приятно получать с гуманитарным конвоем весточку из дома – вы правильно делаете, что отправляете на передовую газету "Стерлитамакский рабочий" и письма школьников. Нужны маскировочные сети и шлемы, носилки, сейчас особенно кстати окопные свечи – за всё это спасибо горожанам.

– В чём сила наших бойцов сегодня?

– Спецоперация длится уже почти два года, я воевал год, приходил в отпуск. Зимой воевать труднее, конечно. Но мы знаем, что победа будет за нами, и дерёмся, не жалея себя. В этом и есть наша сила. Под Новый год люди ждут чуда. Пусть наша победа будет не чудом, а логичным завершением трудного, но необходимого для всей страны, общего дела. Желаю мужчинам исполнить свой воинский долг, а женщинам – дождаться своих победителей.

Продолжается набор желающих пройти военную службу по контракту. Военнослужащим гарантированы высокая заработная плата, полный социальный пакет, льготы, а также дополнительные выплаты за особые достижения.



На военную службу по контракту принимаются мужчины до 60 лет (для редких специальностей и исключительных случаев — до 65 лет), пребывающие в запасе, а также не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование.



Срок контракта:

от рядового до прапорщика включительно — от шести месяцев;

для офицеров — от трех до пяти лет.



Получить более подробную информацию можно по телефонам:

8 (917) 462 89-17;

8 (3473) 20-61-51 - военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. 19).



Также ответы на ваши вопросы по контрактной службе вы можете получить в чат-боте https://t.me/bashbat02/2236