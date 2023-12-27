Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет с Днём спасателя

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы первыми спешите на помощь тем, кто попал в беду. В любое время суток, в любую погоду вы в строю. Ваша служба требует самоотдачи, выносливости и крепости духа. Вы не-однократно доказывали свой профессионализм и на соревнованиях, и в реальныхусловиях.

Благодаря вам удалось спасти сотни жизней. Уважаемые сотрудники спасательных служб, в этот праздничный день примите самые искренние слова благодарности за нелёгкий, благородный труд! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в работе!

Рустем ГАЗИЗОВ, глава администрации ГО г.Стерлитамак.