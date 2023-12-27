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27 Декабря , 09:16

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравляет с Днём спасателя

Поздравление опубликовано на официальном сайте Главы региона.

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравляет с Днём спасателя
Глава Башкирии Радий Хабиров поздравляет с Днём спасателя

В поздравлении, в частности, говорится:

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём спасателя Российской Федерации!

Ваша работа сопряжена с высокими нагрузками и риском для жизни. Уважение и доверие людей бесценны и являются самой высокой оценкой качества вашей работы.

Выражаю благодарность всем сотрудникам и ветеранам за ваш добросовестный труд, мужество и патриотизм". 

Подробнее в источнике: https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/173556.html

Фото: https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/173556.html

 

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