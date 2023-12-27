Глава Башкирии Радий Хабиров поздравляет с Днём спасателя

В поздравлении, в частности, говорится:
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём спасателя Российской Федерации!
Ваша работа сопряжена с высокими нагрузками и риском для жизни. Уважение и доверие людей бесценны и являются самой высокой оценкой качества вашей работы.
Выражаю благодарность всем сотрудникам и ветеранам за ваш добросовестный труд, мужество и патриотизм".
Подробнее в источнике: https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/173556.html
Фото: https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/173556.html