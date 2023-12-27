Гражданам льготной категории предложили выгодные условия для покупки транспортного средства

В этом случае государство выплачивает рыночную стоимость банку. Особой популярностью пользуется приобретение транспортных средств.

Льготный автокредит – это привлекательная возможность для тех, кто мечтает о приобретении автомобиля. Благодаря специальным условиям и сниженным процентным ставкам можно значительно сэкономить при покупке автомобиля.

Льготный автокредит – это привлекательная возможность для тех, кто мечтает о приобретении автомобиля. Благодаря специальным условиям и сниженным процентным ставкам можно значительно сэкономить при покупке автомобиля.

Автолюбители приобретают авто по разным причинам: одни для личного пользования, а другие для рабочих целей. Банки охотно идут навстречу клиентам в обеих ситуациях.

Прежде чем подавать заявку на оформление, необходимо узнать, какие условия льготного автокредитования предлагают банки.

Широкий выбор предложений открывает перед клиентом большие возможности

Существует множество банков, которые предлагают своим клиентам льготные условия при оформлении автокредита. Для того чтобы выбрать наиболее выгодное для себя решение, следует обратить внимание на детали, которые относятся к общим условиям:

срок кредита;

ставка;

страхование;

скидка.

Срок кредитования при условии господдержки до 7 лет. Стоимость автомобиля в рамках программы не должна превышать 2 млн руб. Ставка от 4,1 %, а страховка по договоренности. Следует также обратить внимание на скидку 25 % для ДФО и 20 % для остальных регионов.

Важно отметить особые условия, на основании которых можно получить скидку. Если клиент соответствует требованию банка и одному из пунктов из категории, то он может рассчитывать на скидку:

кредит берется на покупку электромобиля Evolute;

клиент является работником медицинской сферы, трудоустроенным в государственной организации;

клиент работает в государственном и муниципальном учреждении.

Если заёмщик не относится ни к одной из этих категорий, но является:

военнослужащим

участником СВО;

мобилизованным;

добровольцем;

пенсионер МО.

Он также может рассчитывать на скидку. Особые условия распространяются и на членов семей тех граждан, которые в качестве мобилизованных, добровольцев, военнослужащих принимают участие в СВО.

Какие документы необходимо предоставить

Чтобы принять участие в рамках кредитования при государственной поддержке, следует предъявить такие документы, как:

паспорт, который подтверждает гражданство РФ;

удостоверение водителя;

пакет документов, которые подтвердят принадлежность клиента к льготной категории.

Особенности программы, рассчитанной на льготную категорию

Важно также обратить внимание на то, что в программе есть некоторые ограничения. Так, например, клиент, который пользуется государственной поддержкой, не имеет право покупать транспортное средство любого производителя. Он может выбрать из списка те авто, которые принимают участие в проекте. Это отечественные производители: «ГАЗ», «УАЗ», «Лада», Evolute, Haval (Тула). В скором времени планируется расширение линейки и дополнение её брендом «Москвич».

Проект при господдержке помогает приобрести транспортное средство льготной категории граждан на выгодных условиях и содействует укреплению отечественного производства.

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