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28 Декабря , 16:25

О работе общественного транспорта в новогоднюю ночь

1 января в 01-00 для удобства жителей будут организованы рейсы автобусов маршрутов№34, 33, 32 на новогодние городки с конечных остановочных пунктов «Ольховка», «Больничный городок», «Караная Муратова».

О работе общественного транспорта в новогоднюю ночь
О работе общественного транспорта в новогоднюю ночь

Также до 02-00 будет продлено время работы на линии для троллейбусов по маршрутам №№6, 7, 8, 17. С конечной станции «Больничный городок» в 01-00 отправляются маршруты:

- №6 Больничный городок – ул.Артёма – ул.Худайбердина – ВТС – Ольховка;
- №7 Больничный городок – пр.Октября – ж/д вокзал – Депо;
- №8 Больничный городок – пр.Октября – пр.Ленина – Сода – Депо;
- №17 Больничный городок – пр.Октября – ТЦ «Фабри» – Колхозный рынок - ВТС – Ольховка.

Автобусы и троллейбусы доедут до своих конечных пунктов и далее до Депо.

По информации сектора транспорта

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