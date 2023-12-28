О работе общественного транспорта в новогоднюю ночь

Также до 02-00 будет продлено время работы на линии для троллейбусов по маршрутам №№6, 7, 8, 17. С конечной станции «Больничный городок» в 01-00 отправляются маршруты:



- №6 Больничный городок – ул.Артёма – ул.Худайбердина – ВТС – Ольховка;

- №7 Больничный городок – пр.Октября – ж/д вокзал – Депо;

- №8 Больничный городок – пр.Октября – пр.Ленина – Сода – Депо;

- №17 Больничный городок – пр.Октября – ТЦ «Фабри» – Колхозный рынок - ВТС – Ольховка.



Автобусы и троллейбусы доедут до своих конечных пунктов и далее до Депо.



По информации сектора транспорта