Чтобы не было беды. Как уберечь себя в праздники

Но игнорирование правил пожарной безопасности в быту может испортить праздник. О мерах безопасности мы поговорили с председателем совета ветеранов пожарной охраны города, подполковником в отставке Юрием Бажиным.

– Юрий Анатольевич, что чаще всего становится причиной пожаров во время новогодних и рождественских праздников в жилом секторе?



– Прежде всего, это неосторожное обращение с огнём в жилых помещениях (в том числе, при курении); неисправность электрооборудования; нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых электронагревательных приборов; нарушение правил использования пиротехнических изделий. Те же причины актуальны и в учреждениях. Поэтому перед выходными нужно хорошенько осмотреть помещение на предмет пожарной безопасности; закрыть форточки; выключить нагревательные приборы и другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.



– Не секрет, что иногда причиной пожара становятся ёлки…

– Конечно, ни один Новый год не обходится без хвойной красавицы. Но есть несколько простых правил, которые обязательно нужно соблюдать при установке новогодней ели. Во-первых, правильный выбор места. А именно вдали от отопительных и нагревательных приборов. Она не должна загромождать выход из помещения.

Во-вторых, ёлка должна хорошо крепиться. Для этого существует специальная подставка (крестовина).

В-третьих, не используйте сомнительные и сломанные гирлянды. Украшение должно быть качественным, исправным, иметь заводскую гарантию.

В-четвёртых, когда ложитесь спать или уходите из дома, обязательно выключайте гирлянду из розетки. Она, как и любой электроприбор, может замкнуть. Для возгорания достаточно искры.



В-пятых, если почувствовали неприятный запах, необходимо сразу же выключить гирлянду.

И ещё одна рекомендация: не зажигайте рядом с ёлкой бенгальские огни. От искры может загореться ёлка.

– А какие требования к пиротехнике?



– Начнём с того, что законодательство делит всю существующую пиротехнику на два типа: бытовую и профессиональную. Они различаются показателями радиуса поражения. Пиротехнические изделия делятся на пять классов опасности: первый – с радиусом поражения до полуметра (различные хлопушки, бенгальские огни). Их можно использовать даже в помещениях. Второй – с радиусом опасной зоны до пяти метров (различные наземные фейерверки, петарды). Третий – с радиусом опасной зоны до 30 метров (ракеты и различные салютные батареи). Четвёртый и пятый – профессиональные пиротехнические изделия, запуск которых требует специальных разрешений. Используются они в основном на праздниках городского масштаба. Для их запуска необходимы соответствующие специалисты.



Запрещается использовать самодельные пиротехнические изделия. Все приобретённые петарды и фейерверки обязательно должны иметь сертификат соответствия, инструкцию. Не используйте изделия, на которых есть видимые дефекты: повреждения корпуса, фитиля. Перед использованием пиротехники нужно выбрать безопасное место: свободную открытую площадку вдали от жилых домов, без деревьев и построек. В опасной зоне не должно быть пожароопасных объектов, стоянок авто, деревянных сараев, легковоспламеняемых материалов.

Категорически запрещено использовать пиротехнические ракеты рядом с жилыми домами. Они могут залететь в форточку, на балкон или чердак, и стать причиной пожара. Также запрещается: взрывать пиротехнические изделия при сильном или порывистом ветре; запускать салют из рук; наклоняться над пиротехникой во время использования; разрешать детям самостоятельно зажигать пиротехнические изделия; сушить намокшие петарды или фейерверки на батареях, обогревателях и т.д.



– В новогодние праздники в городе были случаи, когда пиротехника залетала в форточки и вызывала пожары. Как уберечься от таких непрошеных «гостей»?

– Если вы отправились на встречу Нового года в гости, не забудьте выключить дома все электроприборы. Закройте окна и форточки, в том числе и на лоджии, чтобы предотвратить попадание в помещение пиротехнических изделий. Не храните пиротехнику в местах, доступных детям. Обязательно проведите разъяснительную беседу с малышами по этому поводу!

В случае пожара немедленно позвонить по телефону 01 или сотового оператора 010 или 112. Затем эвакуируйте всех из помещения в безопасное место, отключите электричество и попробуйте потушить возгорание самостоя­тельно. Используйте для этого подручные средства – землю из цветочных горшков, плотную, тяжёлую ткань. При наличии огнетушителя обязательно воспользуйтесь им.



Встретьте пожарных, кратко опишите им ситуацию, проведите в помещение, где случился пожар.