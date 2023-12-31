Поздравление с передовой

На фото – Новый год в блиндаже.
– От лица личного состава батальона имени Минигали Губайдуллина, поздравляем весь личный состав полка "Башкортостан", их семьи, всех жителей Республики Башкортостан с Новым годом! – пишет в редакцию «Стерлитамакского рабочего» Клён. – Хотим заверить всех, что батальон, в составе полка с честью выполнит поставленную боевую задачу, не посрамит память наших предков и высоко вознесет звание воина полка "Башкортостан"!
Бойцы благодарят наших горожан:
– Огромное спасибо всем неравнодушным людям за ту помощь, теплоту и заботу, которую все оказывают гуманитарными конвоями! Хотим каждому пожелать здоровья, стойкости, мужества, внутренних сил и энергии в это непростое для всей нашей страны время, а всем нам - скорейшей Победы и возвращения домой к своим близким!
Наших воинов поддерживает и поэтическое слово. Стихотворные строчки, которые бойцы читают и в которые верят – здесь:
Как завет нашему воину актуальны сейчас стихи нашего национального героя Салавата Юлаева:
Юноше-воину
Высоко летает в небе ворон,
Еще выше сокол ввысь взмывает,
Еще выше сокола могучий
Беркут, птичий государь, летает.
Будь как этот беркут, славный воин,
Будь друзьям опорою стальной,
Выходи на бой с врагом отважно,
Жизни не щадя, бросайся в бой!
А в заключении хочется привести строки из ещё одного произведения, написанного известной башкирской поэтессой Катибой Киньябулатовой
«Баллада о Салавате»,
Редеют городские огоньки
Вдоль темного течения реки.
И только мост
Еще горит над ней
Туманным ожерельем фонарей.
А там, на постаменте, на крутой,
Крутой горе - в обнимку с высотой -
Там Салават стоит,
Глядит окрест...
Ведь беркуты не любят низких мест.
Он на горе, на страже тишины,
Не зря стоит: он видит все окрест,
Ведь беркутам болота не нужны,
Ведь беркуты не ищут низких мест.
Наше дело правое, враг будет разбит, Победа будет за нами! Иного просто и быть не может!
Командование 2-го мотострелкового батальона.
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