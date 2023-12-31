Поздравление с передовой

На фото – Новый год в блиндаже.

– От лица личного состава батальона имени Минигали Губайдуллина, поздравляем весь личный состав полка "Башкортостан", их семьи, всех жителей Республики Башкортостан с Новым годом! – пишет в редакцию «Стерлитамакского рабочего» Клён. – Хотим заверить всех, что батальон, в составе полка с честью выполнит поставленную боевую задачу, не посрамит память наших предков и высоко вознесет звание воина полка "Башкортостан"!

Бойцы благодарят наших горожан:

– Огромное спасибо всем неравнодушным людям за ту помощь, теплоту и заботу, которую все оказывают гуманитарными конвоями! Хотим каждому пожелать здоровья, стойкости, мужества, внутренних сил и энергии в это непростое для всей нашей страны время, а всем нам - скорейшей Победы и возвращения домой к своим близким!

Наших воинов поддерживает и поэтическое слово. Стихотворные строчки, которые бойцы читают и в которые верят – здесь:

Как завет нашему воину актуальны сейчас стихи нашего национального героя Салавата Юлаева:

Юноше-воину

Высоко летает в небе ворон,

Еще выше сокол ввысь взмывает,

Еще выше сокола могучий

Беркут, птичий государь, летает.

Будь как этот беркут, славный воин,

Будь друзьям опорою стальной,

Выходи на бой с врагом отважно,

Жизни не щадя, бросайся в бой!

А в заключении хочется привести строки из ещё одного произведения, написанного известной башкирской поэтессой Катибой Киньябулатовой

«Баллада о Салавате»,

Редеют городские огоньки

Вдоль темного течения реки.

И только мост

Еще горит над ней

Туманным ожерельем фонарей.

А там, на постаменте, на крутой,

Крутой горе - в обнимку с высотой -

Там Салават стоит,

Глядит окрест...

Ведь беркуты не любят низких мест.

Он на горе, на страже тишины,

Не зря стоит: он видит все окрест,

Ведь беркутам болота не нужны,

Ведь беркуты не ищут низких мест.

Наше дело правое, враг будет разбит, Победа будет за нами! Иного просто и быть не может!

Командование 2-го мотострелкового батальона.

Продолжается набор желающих пройти военную службу по контракту. Военнослужащим гарантированы высокая заработная плата, полный социальный пакет, льготы, а также дополнительные выплаты за особые достижения.



На военную службу по контракту принимаются мужчины до 60 лет (для редких специальностей и исключительных случаев — до 65 лет), пребывающие в запасе, а также не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование.



Срок контракта:

от рядового до прапорщика включительно — от шести месяцев;

для офицеров — от трех до пяти лет.



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8 (917) 462 89-17;

8 (3473) 20-61-51 - военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. 19).



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