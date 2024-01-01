О бедном драконе замолвите слово…

Можно по-разному относиться к календарям, но побольше узнать об этом загадочном, мифическом существе, химере и выдумке сказочников, будет не лишне. Для тех, кто родился в Год дракона, во всяком случае. Я тоже принадлежу к их числу. Поэтому и решила покопаться в драконьей теме.
Итак, что мы знаем о драконах? Дракон в европейской мифологии – крупное змеевидное четверолапое существо с крыльями и рогами, извергающее из пасти дым и огонь. У восточных драконов крыльев нет, зато они отличаются мудростью и интеллектом. В большинстве описаний драконы живут в пещерах, стерегут сокровища и много едят. А ещё эти огнедышащие существа в сказках и мифах охотятся на принцесс. Обычно их побеждают герои или святые.
Неизвестно, существовали ли драконы в реальности, но предания о них дошли до наших времён. Что ж, дыма без огня не бывает. Реальные животные, носящие это название, обитают на острове Комодо в Индонезии. И, говорят, ведут себя довольно мирно, если их не задирать. Если быть совсем точными, то это не драконы, а комодские вараны – самые большие из ныне существующих на планете ящериц и самые тяжёлые современные представители чешуйчатых. Они могут достигать более четырёх метров в длину и весить больше 130 килограммов. Драконы острова Комодо уникальны не только своими размерами, но и причинами их эволюционного возникновения.
А вот образы мифических драконов активно используются при создании фильмов, мультфильмов, книг, видеоигр, делая их более яркими, фантастическими, захватывающими. Из них, кстати, следует, что драконы умеют любить, что влюблённые драконы питаются мечтами, что на самом деле они зелёные и пушистые, а вовсе не злые и кровожадные, как часто принято считать.
В нашей повседневной речи нами часто используются выражения типа «раздраконить», «драконовские методы», а знаменитая пьеса Евгения Шварца «Дракон» и не менее знаменитый фильм Марка Захарова «Убить дракона» не оставляют людям особых иллюзий по поводу внешнего и внутреннего содержания дракона. Однако, «тот, кто слишком долго сражается с драконом, сам становится драконом». Тут есть, над чем подумать, не правда ли?
Вот что пишет в своём «Трактате о драконах» Ян Словик: «Все Драконы – наши. Чужих Драконов не бывает. Все наши Драконы – это те, которых мы создали или породили сами, или же впустили в себя и дали им кров и пищу».
Мне же больше по душе цитата из мультфильма «Как приручить дракона – 3»: « Когда из-под земли извергается лава, это драконы сообщают нам о себе, что они ещё живы…». Романтично, не так ли? И совсем не страшно.
Во всяком случае, лично мне драконы нравятся. Дракон – единственное мифологическое существо среди животных календарного цикла. Дракон заметен, величественен, благороден. Он любит блистать и привлекать к себе внимание. Этот мудрый змееящер способен подарить много радости человеку, если тот будет с должным уважением относиться к хозяину года. Дракон вовсе не так суров, как принято считать. На Востоке утверждают, что под его покровительством всегда проходят самые удачные времена. Так что всё у нас с вами – драконов и не драконов – обязательно будет хорошо.