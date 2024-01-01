О бедном драконе замолвите слово…

Можно по-разному относиться к календарям, но побольше узнать об этом загадочном, мифическом существе, химере и выдумке сказочников, будет не лишне. Для тех, кто родился в Год дракона, во всяком случае. Я тоже принадлежу к их числу. Поэтому и решила покопаться в драконьей теме.



Итак, что мы знаем о драконах? Дракон в европейской мифологии – крупное змеевидное четверолапое существо с крыльями и рогами, извергающее из пасти дым и огонь. У восточных драконов крыльев нет, зато они отличаются мудростью и интеллектом. В большинстве описаний драконы живут в пещерах, стерегут сокровища и много едят. А ещё эти огнедышащие существа в сказках и мифах охотятся на принцесс. Обычно их побеждают герои или святые.



Неизвестно, существовали ли драконы в реальности, но предания о них дошли до наших времён. Что ж, дыма без огня не бывает. Реальные животные, носящие это название, обитают на острове Комодо в Индонезии. И, говорят, ведут себя довольно мирно, если их не задирать. Если быть совсем точными, то это не драконы, а комодские вараны – самые большие из ныне существующих на планете ящериц и самые тяжёлые современные представители чешуйчатых. Они могут достигать более четырёх метров в длину и весить больше 130 килограммов. Драконы острова Комодо уникальны не только своими размерами, но и причинами их эволюционного возникновения.



А вот образы мифических драконов активно используются при создании фильмов, мульт­фильмов, книг, видеоигр, делая их более яркими, фантастическими, захватывающими. Из них, кстати, следует, что драконы умеют любить, что влюблённые драконы питаются мечтами, что на самом деле они зелёные и пушистые, а вовсе не злые и кровожадные, как часто принято считать.



В нашей повседневной речи нами часто используются выражения типа «раздраконить», «драконовские методы», а знаменитая пьеса Евгения Шварца «Дракон» и не менее знаменитый фильм Марка Захарова «Убить дракона» не оставляют людям особых иллюзий по поводу внешнего и внутреннего содержания дракона. Однако, «тот, кто слишком долго сражается с драконом, сам становится драконом». Тут есть, над чем подумать, не правда ли?



Вот что пишет в своём «Трактате о драконах» Ян Словик: «Все Драконы – наши. Чужих Драконов не бывает. Все наши Драконы – это те, которых мы создали или породили сами, или же впустили в себя и дали им кров и пищу».



Мне же больше по душе цитата из мульт­фильма «Как приручить дракона – 3»: « Когда из-под земли извергается лава, это драконы сообщают нам о себе, что они ещё живы…». Романтично, не так ли? И совсем не страшно.



Во всяком случае, лично мне драконы нравятся. Дракон – единственное мифологическое существо среди животных календарного цикла. Дракон заметен, величественен, благороден. Он любит блистать и привлекать к себе внимание. Этот мудрый змееящер способен подарить много радости человеку, если тот будет с должным уважением относиться к хозяину года. Дракон вовсе не так суров, как принято считать. На Востоке утверждают, что под его покровительством всегда проходят самые удачные времена. Так что всё у нас с вами – драконов и не драконов – обязательно будет хорошо.