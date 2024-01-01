Прокуратура города Стерлитамака поздравила воспитанников детского дома

Для прокуратуры города стало доброй традицией помогать детям, находящимся в особой социальной ситуации. На днях работники прокуратуры города Стерлитамака приняли участие в праздничном мероприятии в Центре содействия семейному воспитанию «Виктория». Особая теплая атмосфера была создана воспитанниками центра под руководством педагогов благодаря оригинальной театральной постановке. Дети получили в подарок портативные зарядные устройства, изделия для творчества, игрушки и сладости. Прокурор пожелал им крепкого здоровья, успехов в учебе, спорте и всех добрых начинаниях. Также прокуратура города выражает благодарность за активное участие в мероприятии и оказанную помощь депутату городского совета Геворгу Ареговичу Григоряну, директору ООО «Санстрой» Алику Наилевичу Гайнуллину.

Д.БЕЛЯШЕВА