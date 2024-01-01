-13 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Актуально
1 Января , 11:20

Прокуратура города Стерлитамака поздравила воспитанников детского дома

Праздник в  Центре содействия семейному воспитанию «Виктория»

Прокуратура города Стерлитамака поздравила воспитанников детского дома
Прокуратура города Стерлитамака поздравила воспитанников детского дома

Для прокуратуры города стало доброй традицией помогать детям, находящимся в особой социальной ситуации. На днях работники прокуратуры города Стерлитамака приняли участие в праздничном мероприятии в Центре содействия семейному воспитанию «Виктория». Особая теплая атмосфера была создана воспитанниками центра под руководством педагогов благодаря оригинальной театральной постановке. Дети получили в подарок портативные зарядные устройства, изделия для творчества, игрушки и сладости. Прокурор пожелал им крепкого здоровья, успехов в учебе, спорте и всех добрых начинаниях. Также прокуратура города выражает благодарность за активное участие в мероприятии и оказанную помощь депутату городского совета Геворгу Ареговичу Григоряну, директору ООО «Санстрой» Алику Наилевичу Гайнуллину.

Д.БЕЛЯШЕВА

Прокуратура города Стерлитамака поздравила воспитанников детского дома
Прокуратура города Стерлитамака поздравила воспитанников детского дома
Прокуратура города Стерлитамака поздравила воспитанников детского дома
Прокуратура города Стерлитамака поздравила воспитанников детского дома
Прокуратура города Стерлитамака поздравила воспитанников детского дома
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru